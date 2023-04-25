Ракетный удар по Купянску: разрушено здание городского музея, погибли две женщины

"Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, убивая украинцев абсолютно варварскими методами", - написал он.

По данным украинского общественного вещателя "Суспильне", в здании музея находилось городское управление культуры, молодежи и спорта.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела погибли две женщины. Вначале стало известно о гибели одной сотрудницы, а затем из-под завалов было извлечено тело второй погибшей.

Как написал Синегубов, по Купянску были выпущены две ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Руководитель Купянской районной администрации Андрей Канашевич рассказал "Суспильному", что обстрел произошел около 09:00 по местному времени. "Было два попадания, одно - в землю. Второе - в здание музея, где в то время были работники местной администрации", - сказал он. По словам Канашевича, погибшие женщины были сотрудницами военной администрации.

Зеленский опубликовал видео с последствиями удара. На кадрах виден фрагмент двухэтажного здания с выбитыми окнами, большая часть которого лежит в руинах.

На месте происшествия работают и сотрудники экстренных служб.

Российское командование сообщения об ударе по Купянску пока не комментировало.