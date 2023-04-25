Сегодняшний день принес множество важных и интересных новостей. Чтобы вы ничего не упустили, в традиционной ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем о самом главном за вторник, 25 апреля.
Главное за 25 апреля ⟩ Перенос памятника Пушкину, 4 миллиона для педагогов и возвращение фестиваля Вайкуле
Новости Латвии:
На выполнение требований бастующих учителей правительство планирует выделить еще 4,2 млн евро, заявила агентству LETA министр образования Анда Чакша.
На встрече коалиция Рижской думы поддержала перемещение памятника русскому поэту Александру Пушкину, сообщил руководитель бюро заместителя председателя Рижской думы Линды Озолы Каспар Адиянс.
Несмотря на то, что официально мотосезон будет открыт только в конце этой недели, весенняя погода уже сейчас способствует возвращению мотоциклистов в дорожное движение. И в этом году сезон, к сожалению, начинается не так, как хотелось бы. Уже в первые весенние месяцы и первые более-менее теплые дни произошли первые трагические аварии с пострадавшими и погибшими. CSDD сообщает, что еще до открытия официального сезона на данный момент уже трое мотоциклистов погибли, а еще 14 пострадали.
Государственная полиция продолжает поиски подозреваемого в убийстве женщины Леона Русиньша и призывает жителей присылать фото и видеоматериалы, на которых мог быть зафиксирован подозреваемый, сообщает полиция.
Около 100 человек собрались сегодня у Кабинета министров на пикет в связи с убийством женщины в Екабпилсском крае.
Общество "Русский голос для Латвии" 29 апреля в 14:00 проведет пикет перед посольством России под лозунгом "Володя, оставь нас в покое!", протестуя против вмешательства России во внутреннюю политику Латвии.
В следующий понедельник, 1 мая, общественный транспорт в Риге будет курсировать по расписанию выходного дня, сообщила агентству LETA представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Одна мама в Лиепае потеряла двух детей во время преждевременных родов. В связи со случившимся Государственная полиция начала уголовный процесс, сообщает портал liepajniekiem.lv.
В социальных сетях несколько тысяч человек видели запись, автор которой ходит по продуктовому магазину в Монако и утверждает, что цены на продукты там на 30-40% ниже, чем в Латвии. Однако ни показанное на видео, ни цены в интернет-магазинах крупных торговых сетей об этом не свидетельствуют. У части из наиболее распространенных продуктов питания цены схожи с латвийскими, у другой части - выше.
За рубежом:
Президент США Джо Байден заявил, что будет кандидатом на президентских выборах в 2024 году.
Новостное агентство Reuters сообщает, что Россия начала использовать в ходе войны в Украине и новейшие танки Т-14 "Армата".
Во вторник утром российские войска нанесли удар по центру города Купянск в Харьковской области, разрушив здание городского краеведческого музея, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
В Новосибирске обнаружено новое место массового захоронения бойцов ЧВК "Вагнер", сообщает "Медуза" со ссылкой на "Тайга.инфо".
Сборная Казахстана по хоккею незадолго до чемпионата мира в Риге была вынуждена сменить главного тренера, поскольку белорусскому специалисту Андрею Скабелке было отказано в получении латвийской визы. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил глава оргкомитета Эдгарс Бунцис.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь выступил с угрозой применения ядерного оружия, которое он назвал "скрепой России".
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию о том, что у Путина есть двойники и что он много времени проводит в бункерах, ложью, сообщает российское СМИ "Медуза".
Интересное чтиво:
Блестящий, изысканный и романтичный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, созданный Лаймой Вайкуле, в этом году пройдет с 28 по 30 июля в концертном зале "Дзинтари". Билеты, приобретенные в 2020, 2021 и 2022 годах, действительны. Распространяет билеты компания Biļešu Serviss, пишет Limon.ee.
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