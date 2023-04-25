Главное за 25 апреля ⟩ Перенос памятника Пушкину, 4 миллиона для педагогов и возвращение фестиваля Вайкуле

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз вышла замуж за игрока в американский футбол Джонатана Оуэнса. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.

Актриса и предпринимательница Агнесе Зелтиня сообщила в своих социальных сетях, что закрывает магазин бренда украшений Soulstones на улице Бруниниеку.

У моды нет границ, так же как у вкуса нет писаных правил. А ведь и в этом году гости 36-й Рижской недели моды смогли удивить очень интересными нарядами и экстравагантными аксессуарами. Оцените!

Сценарист, продюсер и публицист Александр Невзоров, признанный "иноагентом" в РФ, дал интервью YouTube-каналу "А поговорить?". В беседе с Ириной Шихман он рассказал об эмиграции, вероятности возвращения в Россию, гражданстве Украины и русофобии.

Пока их отцы сражались на футбольных полях и выигрывали трофеи, они росли и превращались в настоящих моделей. Предлагаем вам посмотреть на самых красивых дочерей известных футболистов и тренеров.

Пользовательница соцсети TikTok опубликовала видео того, как она справилась с ситуацией, когда ей пришлось встретить в самолете человека, который не знает, что значит уважать окружающих.

Во время возвращения домой в темное время суток лучше сразу не включать свет. В случае, если за вами следят, человек узнает, в какой квартире вы живете, делится пережитым опытом пользовательница TikTok Мэри Эллис.