Швеция объявила о высылке пятерых российских дипломатов

"Их деятельность на нашей территории несовместима с их дипломатическим статусом", - сказал он.

"Пятерых человек, работающих в (российском) посольстве, попросили покинуть (Швецию) в результате деятельности, которая несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", — говорится в заявлении МИД Швеции.

О решении шведских властей был извещен посол России в Швеции, вызванный во вторник в МИД.

В апреле 2022 года Швеция уже выслала трех сотрудников российского посольства в связи с российской агрессией против Украины.

Ранее в апреле этого года Норвегия заявила о высылке 15 российских дипломатов.

Норвежские власти считают, что все они - сотрудники разведки, действовавшие под прикрытием дипломатических паспортов.

Россия обещает ответить на высылку своих сотрудников из Швеции, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в российском МИД.

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