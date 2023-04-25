Передача выяснила, сколько будет стоить пиво на ЧМ по хоккею

Организаторы чемпионата подсчитали, что в Ригу прибудут до 25 тысяч иностранных фанатов, в основном из Словакии, Чехии и Швейцарии.

В данный момент почти все билеты распроданы только на две игры, которые пройдут 12 мая: матчи между сборными Латвии и Канады, а также Чехии и Словакии.

В "Арена Рига" и фан-зоне болельщики смогут приобрести пиво Bauskas alus, его цена будет составлять шесть евро за бокал 0,5 литра.

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