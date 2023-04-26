ISW: российская армия медленно продвигается в западной части Бахмута

По сообщениям ISW украинская армия удерживает западную часть города протяженностью с востока на запад около двух километров (общая протяженность Бахмута с востока на запад - около семи километров).

"Геолоцированная съемка, опубликованная 24 апреля, показывает, что силы ЧВК "Вагнер" незначительно продвинулись вперед на юго-западе от станции Бахмут-2 в западном Бахмуте", - пишет ISW.

Также ISW сообщает, что украинская армия провела контратаку северо-западнее прилегающего к Бахмуту поселка Хромово, чтобы отодвинуть россиян от трассы Часов Яр - Бахмут, по которой идет снабжение гарнизона Бахмута.

Небольшое продвижение россиян ISW отмечает и южнее, в районе Авдеевки, а точнее, возле населенного пункта Невельское к юго-западу от Авдеевки.

В свою очередь, украинский генштаб сообщает, что существенных изменений линии фронта за последние сутки не произошло.

В Бахмуте и Марьинке продолжаются тяжелые бои, а российская армия пытается наступать и в районе Авдеевки.

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины на протяжении прошедших суток были отбиты 38 атак противника на означенных участках фронта. Самые тяжелые бои идут за Бахмут и Марьинку", - сказано в сообщении генерального штаба Украины в Facebbok.

На остальных участках фронта активных боевых действий, согласно сводке, по-прежнему не было.