ФАКТОМАТ ⟩ Прав ли депутат в том, что в Латвии самые строгие Covid-ограничения для работников в Европе?

Обобщив все показатели, исследователи разработали индекс жесткости правительства, который определяет, насколько жесткими были ограничения в каждой стране. После чего можно проводить сравнение между ними.

Индекс измеряется по 100-балльной шкале - чем выше балл, тем жестче ограничения. Кроме того, данные представлены с точным интервалом в два-три дня за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Согласно информации, собранной учеными, самый высокий показатель в Латвии составил 67,59 балла.

Такой высокий показатель был только три дня - с 30 декабря 2020 года по 1 января 2021-го. После этого показатель снизился и оставался на уровне около 65 баллов до начала февраля.

Кроме этого, показатель достигал отметки в 60 баллов только в два других периода - в апреле 2020 года и в ноябре 2021 года. Между тем такие страны, как Ирландия, Франция, Италия, которые были известны своими жесткими мерами сдерживания во время пандемии, в течение трех лет неоднократно набирали более 70 баллов.

Фото: Ekrānšāviņš no https://ourworldindata.org/

Кроме того, одним из показателей, используемых для расчета индекса, является закрытие рабочих мест. Этот показатель оценивается по трехбалльной шкале: ноль баллов означает отсутствие ограничений, а три балла - что работать на местах разрешено только тем, кто занят в критически важных отраслях.