"В Латвии действуют самые строгие [Covid-19] ограничения на работу во всем Европейском союзе", - заявил депутат Марцис Енцитис во время дебатов в Сейме, состоявшихся в четверг, 20 апреля. Таким аргументом он объяснил, что, по его мнению, аппарат омбудсмена Латвии бесполезен как государственное учреждение. Фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" объясняет, что заявление Енцитиса вводит в заблуждение.
ФАКТОМАТ ⟩ Прав ли депутат в том, что в Латвии самые строгие Covid-ограничения для работников в Европе?
В своем профиле в Facebook Марцис Енцитис пишет: "Во время пандемии в Латвии действовали не такие ограничения на работу, как в других странах ЕС, а самые жесткие ограничения в Европе, а омбудсмен игнорирует эту проблему". Видео посмотрели более 14 000 пользователей Facebook, из них более 500 поделились им.
TVNET обратился к депутату с просьбой объяснить, какими источниками он пользовался, чтобы быть уверенным в достоверности информации, но Енцитис не ответил на запрос.
В какой стране Европейского союза были самые жесткие ограничения в связи с Covid-19?
С марта 2020 года исследователи Оксфордского университета собирают подходы правительств нескольких стран мира к сдерживанию пандемии Covid-19. Чтобы оценить данные исследований, ученые систематизировали их по нескольким категориям и придумали различные индексы, связанные с пандемией Covid-19.
В течение почти трех лет ученые следили за деятельностью более 180 правительств и мерами, которые они принимают для сдерживания пандемии Covid-19. В результате было разработано более 20 показателей, по которым, по мнению ученых, лучше всего оценить индивидуальный подход каждой страны к сдерживанию пандемии Covid-19 и сравнить его с теми, которые были приняты в других странах. Показатели разделены на четыре группы: ограничение и закрытие; экономическое давление; система здравоохранения; разное.
Обобщив все показатели, исследователи разработали индекс жесткости правительства, который определяет, насколько жесткими были ограничения в каждой стране. После чего можно проводить сравнение между ними.
Индекс измеряется по 100-балльной шкале - чем выше балл, тем жестче ограничения. Кроме того, данные представлены с точным интервалом в два-три дня за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
Согласно информации, собранной учеными, самый высокий показатель в Латвии составил 67,59 балла.
Такой высокий показатель был только три дня - с 30 декабря 2020 года по 1 января 2021-го. После этого показатель снизился и оставался на уровне около 65 баллов до начала февраля.
Кроме этого, показатель достигал отметки в 60 баллов только в два других периода - в апреле 2020 года и в ноябре 2021 года. Между тем такие страны, как Ирландия, Франция, Италия, которые были известны своими жесткими мерами сдерживания во время пандемии, в течение трех лет неоднократно набирали более 70 баллов.
Кроме того, одним из показателей, используемых для расчета индекса, является закрытие рабочих мест. Этот показатель оценивается по трехбалльной шкале: ноль баллов означает отсутствие ограничений, а три балла - что работать на местах разрешено только тем, кто занят в критически важных отраслях.
И снова Латвия находится не в верхней части списка. По данным исследователей, Латвия набрала три балла только в короткий период с января по февраль 2021 года, а в остальное время оценка в основном колебалась между одним и двумя баллами. На этот раз на первый план вышли такие страны, как Италия, Франция и Ирландия, которые неоднократно набирали три балла в течение трех лет.
В ноябре 2022 года было опубликовано исследование по заказу Европейского парламента. В нем сравниваются подходы блока и некоторых третьих стран к ограничению пандемии Covid-19, оценивается их влияние на демократические ценности и права человека. В исследовании также делается вывод о том, что общие ограничения в Латвии относительно низкие.
В обзоре были рассчитаны индексы строгости правительств разных стран. Средний балл Латвии за трехлетний период составил 40,86. Странами с самыми высокими средними показателями были Греция, Италия и Кипр. Средний балл Латвии был самым высоким среди стран Балтии, но среди 31 анализируемой страны Латвия заняла лишь 21-е место по строгости правительства.
За трехлетний период в офис омбудсмена поступило 30 жалоб о влиянии Covid-19 на право на труд.
"Кроме того, более 120 вопросов было получено по электронной почте", - говорит Эвита Берке, представитель Бюро омбудсмена.
Она поясняет, что омбудсмен Юрис Янсонс неоднократно высказывал свое мнение по различным вопросам, касающимся ограничений пандемии Covid-19 и их влияния на право на труд. Например, омбудсмен дал заключение Конституционному суду о временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и членов муниципальных советов. Янсонс также ответил на ходатайство нескольких граждан по поводу ограничений трудовых отношений в контексте пандемии Covid-19. Офис омбудсмена также опубликовал разъяснения о влиянии пандемии на работу.
Таким образом, утверждение Енцитиса о том, что "омбудсмен игнорирует эту проблему", вводит в заблуждение, поскольку и во время пандемии, и сейчас офис омбудсмена продолжает работать над вопросами, связанными с ограничениями пандемии Covid-19.
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