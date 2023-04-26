Видео ⟩ Самолёт с командой "Арсенала" загорелся прямо во время взлёта

В минувшее воскресенье "Арсенал" в Лиге чемпионов встречался с немецким "Вольфсбургом", встреча закончилась ничьей 2:2, причём "Арсенал" сумел отыграться с 0:2.

Вечером того же дня британская команда должна была вылететь домой из аэропорта Брауншвейга, но случилось непредвиденное. Во время взлёта раздался громкий взрыв и один из моторов самолёта загорелся.

К счастью, пилоты сумели сохранить контроль над самолётом и благополучно вернулись на аэродром. Как оказалось, в двигатель попали птицы, которые и стали причиной пожара.

Ответный матч "Арсенал" - "Вольфсбург" состоится в следующий понедельник в Лондоне.

Arsenal Women survived a scare after their plane caught fire as they were setting off from Germany, where they drew 2-2 with Wolfsburg in the Champions League semifinals on Sunday. The flight was cancelled.



📸: Gabriela Hansen #PulseSportsUGA | https://t.co/MYCFTSV8yD pic.twitter.com/MwERC91a6t — Pulse Sports Uganda (@PulseSportsUGA) April 24, 2023