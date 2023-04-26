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Видео ⟩ Самолёт с командой "Арсенала" загорелся прямо во время взлёта

rus.postimees.ee
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Матч "Арсенал" - "Вольфсбург".
Матч "Арсенал" - "Вольфсбург". Фото: IMAGO/Susanne HÃ¼bner, Susanne Huebner

Самолет, перевозивший женскую футбольную команду лондонского "Арсенала" загорелся сразу после взлета. Об этом сообщает Rus Postimees.

В минувшее воскресенье "Арсенал" в Лиге чемпионов встречался с немецким "Вольфсбургом", встреча закончилась ничьей 2:2, причём "Арсенал" сумел отыграться с 0:2.

Вечером того же дня британская команда должна была вылететь домой из аэропорта Брауншвейга, но случилось непредвиденное. Во время взлёта раздался громкий взрыв и один из моторов самолёта загорелся.

К счастью, пилоты сумели сохранить контроль над самолётом и благополучно вернулись на аэродром. Как оказалось, в двигатель попали птицы, которые и стали причиной пожара.

Ответный матч "Арсенал" - "Вольфсбург" состоится в следующий понедельник в Лондоне.

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