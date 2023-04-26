"Это не нормальная практика в Европе": Кариньш недоволен работой CFLA

"В этом деле [затягивании со стороны CFLA программ в рамках плана восстановления] нет черного и белого. Некоторые предприниматели, которые жалуются на то, что им не выделили денег, сами находятся среди тех, кто принимает решения.

Это ненормальная практика в Европе, это недопустимо", - сказал Кариньш в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Предприниматели в открытом письме призвали правительство сменить ответственных лиц CFLA и Минфина, поскольку CFLA с нынешним руководством не в состоянии эффективно реализовывать программы поддержки инноваций и цифровой трансформации.

Письмо было направлено премьер-министру Кришьянису Кариньшу и нескольким министрам.

В письме говорится, что решения руководства CFLA представляют реальную угрозу для развития Латвии и имиджа Латвии в Европе - вместо того, чтобы вместе с ответственными чиновниками министерств поддерживать латвийских предпринимателей в реализации программ, начало и реализация программ из структурных фондов ЕС задерживается, тормозится фактически останавливается. Под сомнение ставятся даже проекты, уже реализованные и одобренные CFLA.