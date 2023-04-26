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ЕС мог бы взимать пошлину "на восстановление Украины" с приезжающих россиян

rus.tvnet.lv
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Российский паспорт
Российский паспорт Фото: Shutterstock

Группа экспертов, созданная по инициативе украинского правительства, предложила странам Европейского союза (ЕС), принимающим граждан России, взимать "сбор на восстановление Украины", сообщает "Медуза".

"У россиян будет выбор - заплатить больше и увидеть Рим, или сэкономить и отдохнуть в Минске", - говорится в рекомендациях группы Ермака-Макфола по санкциям против России и Беларуси.

В качестве альтернативы предлагается приостановить выдачу шенгенских виз.

По мнению экспертов, несколько стран ЕС больше не выдают туристические визы гражданам России, другие страны-члены также могут рассмотреть такой вариант.

Среди рекомендаций группы Ермака-Макфола также снижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, расширение списка отдельных санкций, а также блокировка санкций в отношении десяти крупнейших российских банков.

Группа также предложила разработать механизм ослабления или отмены санкций для поощрения российских чиновников и бизнесменов за "правильное поведение".

Группа Ермака-Макфола была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, ее работой руководят глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и Майкл Макфол, в прошлом посол США в России, а сейчас - профессор Стэнфорда.

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