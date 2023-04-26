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Пропавшая без вести Нора найдена живой и здоровой

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Государственная полиция. Иллюстративное фото
Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

Рижанка Нора, 1983 года рождения, разыскиваемая полицией, найдена живой и невредимой.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивала пропавшую без вести Нору, 1983 года рождения, которая 25 апреля в 21:30 вышла из медучреждения на улице Антонияс, 8 в Риге.

Полиция благодарит всех, кто поделился информацией!

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