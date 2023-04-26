Пропавшая без вести Нора найдена живой и здоровой

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧППропавшая без вести Нора найдена живой и здоровойrus.tvnet.lv26 апреля 2023, 13:01Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policijaРижанка Нора, 1983 года рождения, разыскиваемая полицией, найдена живой и невредимой.Ранее сообщалось, что полиция разыскивала пропавшую без вести Нору, 1983 года рождения, которая 25 апреля в 21:30 вышла из медучреждения на улице Антонияс, 8 в Риге.Полиция благодарит всех, кто поделился информацией!RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Ключевые словаполицияРигаГосполицияPекомендуем