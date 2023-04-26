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Видео ⟩ Российский теннисист во время игры обматерил свою мать

rus.tvnet.lv
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Фото: AFP/SCANPIX

Российский теннисист Павел Котов (ATP 101) разозлился на мать во время матча на мадридском теннисном турнире "Мастерс 1000".

В квалификационных соревнованиях Котову противостоял представитель Бельгии Киммер Коппеянс (ATP 178). В решающем третьем сете Котов вел 5:2, но начал терять свое преимущество.

При результате 5:3 (0:30) мать Котова дала ему совет, что разозлило теннисиста. "Мам, если ты щас не завалишь ***ло, я дам мячиком в тебя" - заявил он.

Видео с этим моментом попало в Сеть.

В результате Котову удалось выиграть матч 6:3, 3:6, 7:6(6) и выйти в следующий раунд квалификационного турнира, где он встретится с японским теннисистом Ёсуке Ватануки.

Если Котов победит представителя Японии, он квалифицируется на основной турнир соревнований. 

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