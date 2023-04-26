Российский теннисист Павел Котов (ATP 101) разозлился на мать во время матча на мадридском теннисном турнире "Мастерс 1000".
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Видео ⟩ Российский теннисист во время игры обматерил свою мать
В квалификационных соревнованиях Котову противостоял представитель Бельгии Киммер Коппеянс (ATP 178). В решающем третьем сете Котов вел 5:2, но начал терять свое преимущество.
При результате 5:3 (0:30) мать Котова дала ему совет, что разозлило теннисиста. "Мам, если ты щас не завалишь ***ло, я дам мячиком в тебя" - заявил он.
Видео с этим моментом попало в Сеть.
Мамина радость: сын года 🙈— GlobalNews 🌐 (@GlobNews24) April 25, 2023
«Мам, если ты щас не завалишь ебало, я дам мячиком в тебя» - заявил теннисист Павел Котов своей матери, которая во время партии в теннис давала свои ценные советы
Стакан в старости подаст👌
GN 🌐 | Предложить новость ✔ pic.twitter.com/4Xm6dAjtj8
В результате Котову удалось выиграть матч 6:3, 3:6, 7:6(6) и выйти в следующий раунд квалификационного турнира, где он встретится с японским теннисистом Ёсуке Ватануки.
Если Котов победит представителя Японии, он квалифицируется на основной турнир соревнований.
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