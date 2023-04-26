Фото ⟩ Полиция разыскивает мужчину по подозрению в сексуальном преступлении против ребенка

Государственная полиция разыскивает Петра Чумакова по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает полиция.
Государственная полиция разыскивает Петра Чумакова 1975 года рождения по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Полиция просит всех посмотреть фото мужчины и, если у кого-нибудь есть информация о его возможном местонахождении, позвонить по телефону 67829202 или 110.
#policijameklē Pjotru Čumakovu (1975.g.) aizdomās par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kas vērsts pret nepilngadīgo tikumību un dzimumneaizskaramību.— Valsts policija (@Valsts_policija) April 26, 2023
☎️Aicinām ikvienu, kuram ir info par viņa atrašanās vietu, zvanīt 67829202/110! pic.twitter.com/4dodleVgpA
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