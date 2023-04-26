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Фото ⟩ Полиция разыскивает мужчину по подозрению в сексуальном преступлении против ребенка

rus.tvnet.lv
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Подозреваемый
Подозреваемый Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает Петра Чумакова по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает полиция.

Государственная полиция разыскивает Петра Чумакова 1975 года рождения по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Полиция просит всех посмотреть фото мужчины и, если у кого-нибудь есть информация о его возможном местонахождении, позвонить по телефону 67829202 или 110.

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