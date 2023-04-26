Среда, 26 апреля, подошла к концу. О самых главных новостях и событиях дня можно прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 26 апреля ⟩ Победа Даны Бйорк, секретные документы Кремля и обсуждение протестных настроений в Латвии
Новости Латвии:
Наиболее подходящим кандидатом на должность члена правления Рижского русского театра им. Михаила Чехова комиссия признала нынешнего директора театра Дану Бйорк, сообщает Минкультуры.
"Пока труп не найдут, не поверю, что он совершил самоубийство", - журналу Ieva говорит о разыскиваемом убийце Леоне Русиньше его бывшая супруга Айя Мазуре. 12 лет назад она, как и убитая женщина, пережила те же самые преследования, угрозы убийства и насилие со стороны Русиньша.
Государственная полиция разыскивает Петра Чумакова по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает полиция.
В среду одна из латвийских цыганских организаций организовала возле Кабинета министров протест с песнями и танцами, выступая против "неравного отношения к распределению финансирования Европейского союза", сообщил председатель Объединения обществ латвийских цыган Освальд Ездовскис.
В Больнице травматологии и ортопедии в марте была проведена сложная операция по удалению опухоли таза. Такая операция прошла в Латвии впервые. Во время операции было проведено удаление тазовых костей и замена их на индивидуально изготовленный для пациента титановый 3D-имплантат, узнал TVNET в больнице.
Во вторник, 25 апреля, парламентская комиссия по социальным и трудовым вопросам концептуально поддержала поправки к двум законам, разработанным Министерством здравоохранения, которые предусматривают изменения в маркировке, рекламе цен и скидок и распространении алкогольных напитков в игорных заведениях с целью снижения доступности алкогольных напитков для населения, сообщает агентство LETA.
Блестящий, изысканный и романтичный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, созданный Лаймой Вайкуле, в этом году пройдет с 28 по 30 июля в концертном зале "Дзинтари". Билеты, приобретенные в 2020, 2021 и 2022 годах, действительны.
Портал общественных инициатив Manabalss.lv ищет нового организатора для инициативы об изменении гимна с Dievs, svētī Latviju! на песню Saule, Pērkons, Daugava композитора Мартиньша Брауна.
За рубежом:
Секретные документы Кремля свидетельствуют о том, что Москва еще до вторжения в Украину планировала усилить свое влияние в Латвии. Из-за войны несколько стратегических планов провалились.
Сценарии, при которых Россия может решиться на применение ядерного оружия - это угроза существованию режима Владимира Путина или нарушение существующих "красных линий" России, например, в случае контратаки Украины с целью освобождения Крыма, признает Бюро по защите Сатверсме (SAB) в своей последней информационно-аналитической статье.
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор, сообщает китайский телеканал CGTN.
Еврокомиссия согласилась добавить подсолнечное масло в список товаров, импорт которых из Украины будет временно запрещен. Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса.
Житель Литвы "родился в рубашке", поскольку он мог попасть в серьезную аварию из-за необдуманных действий лихача-водителя.
Этикет в самолетах стал одной из самых обсуждаемых тем в TikTok. Так, издание Insider поговорило с пятью стюардами и стюардессами и выяснило их мнение насчет нескольких противоречивых вопросов пользователей соцсети.
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp больше не ограничены использованием своего аккаунта только на одном телефоне. Компания объявила, что отныне позволит использовать один аккаунт на разных устройствах, сообщает издание The Verge.
Самолет, перевозивший женскую футбольную команду лондонского "Арсенала" загорелся сразу после взлета. Об этом сообщает Rus Postimees.
Интересное чтиво:
"Сколько у вас латышскоговорящих друзей?" - спросила я собравшуюся в зале молодежь. Это была встреча в рамках медиашколы RUS TVNET. Кто-то утвердительно кивнул головой, кто-то усмехнулся, кто-то ответил, что меньше, чем хотелось бы. Есть субъективное ощущение, что русскоговорящая молодежь крутится в своих кругах, латышская - в своих. Я поговорила с молодыми людьми, представителями крупных молодежных организаций и экспертом. Сегодня - первая часть моего небольшого исследования под названием "Следующее поколение".
Сторонники демократии, противники домашнего насилия, педагоги, медики, осудившие войну русские Латвии - по меньшей мере пять групп за последние дни вышли на акции протеста или анонсировали их. О чем это свидетельствует, чего хотят жители Латвии и удастся ли чего-нибудь добиться таким путем - обсуждаем в эфире "Кто вам платит?".
15 марта 2002 года по адресу ул. Вальню, 32, свои двери распахнул клуб Depo. Он был основан на базе клуба электронной музыки Metro (ул. Лачплеша, 5), который открыл диджей Гунтис Ванагс вместе с коллегой. В беседе с онлайн-журналом KLIK Гунтис Ванагс рассказал о культуре этого уникального места, которое не только стало стартовой площадкой для многих начинающих музыкальных коллективов, но и превратилось в своеобразную Мекку для представителей субкультур со всего мира.
Одетые в защитную одежду, покрытую знаками предупреждения о радиации, и противогазы манекены подпирают стену туристического киоска у закрытого контрольно-пропускного пункта Чернобыля. Наш гид усмехается - есть и те, кто посещает закрытую зону, одевшись в такие костюмы. Сейчас середина апреля и незадолго до годовщины катастрофы в Чернобыле я нахожусь у этого киоска и собираюсь отправиться в зону, чтобы сделать репортаж.
Какие расходы урезать? Где еще можно сэкономить? Решение правительства о сокращении пособий для многодетных семей - горькая пилюля: если в последние месяцы казалось, что все налаживается и семья даже может позволить себе сходить в кино, то с нового года все расходы снова окажутся под большим вопросом, пишет Rus.Postimees.
Агрита Биндре, мать четверых детей, похудела наполовину от своего прежнего веса после перенесенной год назад бариатрической операции, или операции по уменьшению желудка: сейчас ее вес составляет 65 килограммов, а когда-то она весила целых 127 кг.
Тревожишься по поводу счетов за отопление или растущих цен на продукты питания? Иди работать в команде! У тебя есть дети? Еще лучше, так как будешь сама себе начальницей и сможешь работать из дома. Что нужно делать? Просто вступи в продажную группу во главе с харизматичным лидером, приобрети продукцию и активно действуй в соцсетях. Продавай, продавай, продавай. Определенно нужно создать и свой коллаж желаний, которые совершенно точно исполнятся. Именно так завлекают потенциальных работников менторы многоуровневого маркетинга, и их целевая аудитория преимущественно женщины, так как именно ими легче манипулировать, нажимая на правильные эмоциональные кнопки.
Будучи конькобежкой, Александра Янкулеску представляла Румынию на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. Затем она решила переквалифицироваться в велосипедистку, чтобы поехать на летнюю Олимпиаду-2024 в Париж. Для достижения своей цели девушка нашла необычный источник финансирования.
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