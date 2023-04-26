Главное за 26 апреля ⟩ Победа Даны Бйорк, секретные документы Кремля и обсуждение протестных настроений в Латвии

15 марта 2002 года по адресу ул. Вальню, 32, свои двери распахнул клуб Depo. Он был основан на базе клуба электронной музыки Metro (ул. Лачплеша, 5), который открыл диджей Гунтис Ванагс вместе с коллегой. В беседе с онлайн-журналом KLIK Гунтис Ванагс рассказал о культуре этого уникального места, которое не только стало стартовой площадкой для многих начинающих музыкальных коллективов, но и превратилось в своеобразную Мекку для представителей субкультур со всего мира.

Одетые в защитную одежду, покрытую знаками предупреждения о радиации, и противогазы манекены подпирают стену туристического киоска у закрытого контрольно-пропускного пункта Чернобыля. Наш гид усмехается - есть и те, кто посещает закрытую зону, одевшись в такие костюмы. Сейчас середина апреля и незадолго до годовщины катастрофы в Чернобыле я нахожусь у этого киоска и собираюсь отправиться в зону, чтобы сделать репортаж.

Какие расходы урезать? Где еще можно сэкономить? Решение правительства о сокращении пособий для многодетных семей - горькая пилюля: если в последние месяцы казалось, что все налаживается и семья даже может позволить себе сходить в кино, то с нового года все расходы снова окажутся под большим вопросом, пишет Rus.Postimees.