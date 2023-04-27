Состоится внеочередное заседание Сейма в честь годовщины Латгальского конгресса

На заседании выступят президент Эгил Левитс, председатель Сейма Эдвард Смилтенс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр культуры, председатель Совета по развитию исторических земель Латвии Наурис Пунтулис.

День Латгальского конгресса отмечается 27 апреля, так как в этот день в 1917 году состоялся конгресс латышей Латгале, ставший важным этапом в формировании единого государства.

В четверг Сейм проведет еще два заседания, включая продолжение заседания 20 апреля.