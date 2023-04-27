Чт, 27.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Украина сообщила об обстреле Николаева: погиб человек, более 10 - пострадали

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Последствия войны в Украине
Последствия войны в Украине Фото: SIPA/Scanpix

В ночь на четверг российские войска обстреляли украинский город Николаев, в результате чего погиб один человек и еще 15 пострадали, сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, пишет украинский портал УНИАН.

По его словам, противник запустил по Николаеву четыре ракеты С-300, из которых по меньшей мере одна попала в многоэтажный жилой дом, а еще одна - в частный жилой дом.

Позднее Ким сообщил, что скорая помощь выехала и "по третьему частному адресу".

Российские войска в среду также запустили 100 снарядов по Сумской области, ранив людей и разрушив дома. В этом обстреле использовались артиллерия, авиация и минометы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх