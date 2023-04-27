Украина сообщила об обстреле Николаева: погиб человек, более 10 - пострадали

В ночь на четверг российские войска обстреляли украинский город Николаев, в результате чего погиб один человек и еще 15 пострадали, сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, пишет украинский портал УНИАН.
По его словам, противник запустил по Николаеву четыре ракеты С-300, из которых по меньшей мере одна попала в многоэтажный жилой дом, а еще одна - в частный жилой дом.
Позднее Ким сообщил, что скорая помощь выехала и "по третьему частному адресу".
Российские войска в среду также запустили 100 снарядов по Сумской области, ранив людей и разрушив дома. В этом обстреле использовались артиллерия, авиация и минометы.
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