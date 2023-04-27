Украина сообщила об обстреле Николаева: погиб человек, более 10 - пострадали

По его словам, противник запустил по Николаеву четыре ракеты С-300, из которых по меньшей мере одна попала в многоэтажный жилой дом, а еще одна - в частный жилой дом.

Позднее Ким сообщил, что скорая помощь выехала и "по третьему частному адресу".

Российские войска в среду также запустили 100 снарядов по Сумской области, ранив людей и разрушив дома. В этом обстреле использовались артиллерия, авиация и минометы.