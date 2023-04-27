Уровень воды в Даугаве снизился на 2-5 метров

Уровень воды в реке продолжает снижаться. Также падает уровень воды в Айвиексте и некоторых реках на севере Видземе, а в других реках Латвии он в основном стабилен.

На границе Латвии и Беларуси уровень воды в Даугаве опустился на 5,2 метра, в Даугавпилсе - на 4 метра, в Ерсике - на 3,2 метра, в Екабпилсе - на 2 метра.

Температура воды в большинстве рек и озер составляет +8...+13 градусов, в море +5...+10 градусов.

В ближайшие дни осадков будет мало, поэтому резких колебаний уровня воды в реках не ожидается, а прохладная погода приведет к небольшому понижению температуры воды.