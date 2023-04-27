Полиция разыскивает без вести пропавшую 13-летнюю Элзу

Приметы девочки: рост 163 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, светло-русые волосы до плеч, на правой щеке - шрам.

Была одета в черные штаны с большими карманами, черный джемпер Puma, черно-белые ботинки Nike, с собой была черная сумка Adidas.

Полиция просит посмотреть на фотогафию Элзы и отозваться всех, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110!