Полиция разыскивает без вести пропавшую 13-летнюю Элзу

Южный пририжский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает без вести пропавшую 13-летнюю Элзу Ветру. Девочка уехала в Ригу и с 20 часов 20 апреля не отвечает на звонки. Ее телефон выключен.
Приметы девочки: рост 163 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, светло-русые волосы до плеч, на правой щеке - шрам.
Была одета в черные штаны с большими карманами, черный джемпер Puma, черно-белые ботинки Nike, с собой была черная сумка Adidas.
Полиция просит посмотреть на фотогафию Элзы и отозваться всех, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110!
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