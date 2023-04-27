Лишь чудом избежал лобового столкновения: на Вентспилсском шоссе столкнулись фура и Mercedes

Пока спасатели приводили проезжую часть в порядок, одна из полос на время была закрыта. Большой пробки не возникло, так как обе машины после столкновения оказались в кювете и другим транспортным средствам не мешали. Встреченный на месте происшествия друг водителя Mercedes рассказал, что по просьбе пострадавшего водителя приехал забрать из машины ценные вещи.

По его словам, вовлеченный в аварию мужчина рассказал, что внезапно заметил, как грузовик движется в его направлении, он пытался уклониться от столкновения, однако оно было неизбежным. Водителю удалось избежать лобового столкновения, которое, скорее всего, закончилось бы летально.

Почему водитель фуры потерял контроль над автомобилем, в данный момент неизвестно. Обоих водителей доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Владелица находящегося рядом жилого дома рассказала, что конкретный участок дороги уже давно доставляет огромные проблемы и головную боль.

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