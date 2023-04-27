Важная информация для фанатов хоккея: порядок входа в "Арена Рига" во время чемпионата мира

Проверка билетов и выдача браслетов начнётся за два часа до начала игр, и их смогут получить только обладатели действительных билетов.

Пункты выдачи браслетов будут находиться перед входом в "Арена Рига" - два на улице Гростонас, а один - на Сканстес.

В свою очередь, двери "Арена Рига" на игры будут открыты за час до начала игры.

Фото: lhf.lv

Официальная фан-зона чемпионата будет располагаться на прилегающей территории "Арена Рига", которая начнёт работу с 11:00 (в три игровых дня) или с 14:00 (в дни двух матчей) и будет работать до позднего вечера.

Посетителям игр, жителям города и гостям фан-зоны будет предложена разнообразная развлекательная программа - концерты, конкурсы, различные аттракционы и т. д.

В 2023 году чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая. Турнир проводят совместно Рига (Латвия) и Тампере (Финляндия).

В группе А (Тампере) сыграют: Финляндия, США, Швеция, Дания, Германия, Франция, Австрия и Венгрия.

В группе В (Рига) сыграют: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения.

​Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а одна слабейшая команда из каждой группы потеряет место в элите и в следующем году сыграет в первом дивизионе.