Важная информация для фанатов хоккея: порядок входа в "Арена Рига" во время чемпионата мира

Чтобы попасть на матчи чемпионата мира по хоккею (ЧМХ) в "Арена Рига", болельщики должны будут предоставить на проверку свои билеты и получить браслет для конкретной игры, сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).
Проверка билетов и выдача браслетов начнётся за два часа до начала игр, и их смогут получить только обладатели действительных билетов.
Пункты выдачи браслетов будут находиться перед входом в "Арена Рига" - два на улице Гростонас, а один - на Сканстес.
В свою очередь, двери "Арена Рига" на игры будут открыты за час до начала игры.
Официальная фан-зона чемпионата будет располагаться на прилегающей территории "Арена Рига", которая начнёт работу с 11:00 (в три игровых дня) или с 14:00 (в дни двух матчей) и будет работать до позднего вечера.
Посетителям игр, жителям города и гостям фан-зоны будет предложена разнообразная развлекательная программа - концерты, конкурсы, различные аттракционы и т. д.
В 2023 году чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая. Турнир проводят совместно Рига (Латвия) и Тампере (Финляндия).
В группе А (Тампере) сыграют: Финляндия, США, Швеция, Дания, Германия, Франция, Австрия и Венгрия.
В группе В (Рига) сыграют: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения.
Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а одна слабейшая команда из каждой группы потеряет место в элите и в следующем году сыграет в первом дивизионе.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!