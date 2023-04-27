Эстонские производители алкоголя обеспокоены, что налоги опять поедут в Латвию

Также Союз предложил не повышать акцизы сразу с начала года, то есть с 1 января 2024 года. "Конец года – пиковый сезон для производителей и дистрибьюторов алкоголя. Если акцизы повысят в начале года, в декабре люди начнут закупаться алкоголем. Если закупки совпадут с новогодними продажами, это приведет к резкому снижению потребности производства в первом квартале. В свою очередь, это может вылиться в вынужденные отпуска работников и другие последствия, которых можно было бы избежать, задав иной срок повышения акциза", – подчеркивает Кальви.