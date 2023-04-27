"Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы". В сеть "слили" разговор российских миллиардеров

Расследовательский проект "Настоящего Времени" и "Радио Свобода" "Система" получил по почте ссылку на публично доступную аудиозапись разговора российского миллиардера Романа Троценко, которая была опубликована на сайте YouTube. Имя собеседника Троценко в письме не называется, однако, судя по разговору, это может быть предприниматель Николай Матушевский. Аутентичность разговора не подтверждена.
Троценко - бывший президент Объединенной судостроительной корпорации и экс-советник главы "Роснефти" Игоря Сечина, один из довольно близких к Владимиру Путину бизнесменов. В свою очередь Матушевский - многолетний приятель Троценко и создатель московского дизайнерского завода "Флакон" - публично сочувствует оппозиции, например, публиковал в Instagram видео с протестов в Москве в 2021 году.
Письмо было отправлено "Системе" с адреса электронной почты, в названии которой было имя Олег, однако она не была связана ни с одной соцсетью. Автор письма предоставил в качестве косвенного доказательства подлинности записи настоящий телефонный номер Троценко. На вопросы редакции он не ответил.
В свою очередь Троценко подтвердил проекту "Система", что знаком с Матушевским, однако не общался с ним "возможно, года полтора". При этом знакомый Троценко рассказал изданию, что "голос Романа на аудиозаписи не похож на голос Троценко", и предположил, что запись могли сфабриковать конкуренты, которым предприниматель мешает.
Второй возможный участник разговора - Матушевский - заявил "Системе", что не знает, о чем идет речь, и попросил ссылку на запись. Примерно через 40 минут (столько составляет продолжительность записи) Матушевский сказал, что "этого разговора не было". Он добавил, что в последний раз говорил с Троценко в 2022 году и точно никогда не обсуждал политику. "Я думаю, это фейк или чья-то дурацкая шутка с применением ИИ [искусственного интеллекта]", - отметил Матушевский.
Вместо России будет только выжженная пустыня
Возможно, диалог между Троценко и Матушевским состоялся в начале января 2023 года. В первой части разговора двое мужчин - называющих друг друга Коля и Рома - обсуждают выходные на Бали. Коля рассказывает Роме, что на острове много инвесторов и возможностей. "Мне в последнее время прям тяжело было в России, я понимал, что что-то не то, нефиг там делать", - жалуется Коля, и человек, которого авторы утекшего видео считают Троценко, соглашается с этим. После этого Коля детально рассказывает о своем новом проекте - "бизнесе Airbnb". "Это правильно, не надо вспоминать, что было в России. Этого уже нет и больше не будет", - поддерживает идею Рома и отмечает, что в Индонезии "через десять лет все подорожает в десять раз, а в России - упадет в два раза".
После этого друзья долго обсуждают переезд и детей, инфраструктуру Бали и личные дела, а в конце разговора начинают говорить о войне и ситуации в России.
"К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, блин. Которые исповедуют, блин, какие-то странные композиции, блин, XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, блин. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы", - говорит Рома.
После этого Коля рассказывает, что недавно посмотрел нарезку новогодних выступлений российских президентов "начиная с Ельцина [...] и до последнего, когда этот придурок не с елкой на заднем плане, как всегда, а с военными".
"Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей?" - спрашивает Рома.
"Никакой же концепции "дальше" нет. Они помрут, [блин], в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня", - продолжает мужчина с голосом Троценко.
Вскоре собеседники начинают обсуждать предстоящие в 2024 году выборы президента. В том числе Рома говорит другу, что судьба дала еще этот год, чтобы успеть получить гражданство другой страны. "В России все рушится, блин. Тебе дан судьбой год, чтобы всех близких вытащить, деньги вытащить, все, что тебе надо. Прям завтра сделай", - подчеркивает Рома и рассказывает, что ранее ему самому предлагали гражданство Кипра, от которого он отказался, однако теперь его уже нельзя получить ни за какие деньги.
Можем ли мы сказать, что разговор подлинный?
"Настоящее время" поясняет, что на то, что запись может быть реальной, указывают несколько факторов. Во-первых, во время разговора Матушевский утверждает, что находится на Бали, что подтверждают фотографии у него в Instagram. Во-вторых, номер телефона, с которого якобы звонил Троценко, соответствует имеющемуся в распоряжении редакции номеру Троценко. В-третьих, детали разговора согласуются с информацией о предпринимателях. Так, Троценко называет себя Романом Викторовичем и говорит, что через десять лет ему будет 62 года. В свою очередь Николай неоднократно говорит о проектах "Флакона", который принадлежал ему до 2021 года.
Впрочем, подлинность этой аудиозаписи официально никто не подтверждал, а подтвердить принадлежность мужских голосов Троценко и Матушевскому с относительной уверенностью можно было бы только в результате профессиональной аудиоэкспертизы, сообщает "Настоящее время".
40-минутный телефонный разговор появился на YouTube 15 апреля. На момент публикации статьи "Настоящего времени" у него было чуть более 100 просмотров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!