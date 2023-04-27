"Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы". В сеть "слили" разговор российских миллиардеров

"Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей?" - спрашивает Рома.

"Никакой же концепции "дальше" нет. Они помрут, [блин], в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня", - продолжает мужчина с голосом Троценко.

Вскоре собеседники начинают обсуждать предстоящие в 2024 году выборы президента. В том числе Рома говорит другу, что судьба дала еще этот год, чтобы успеть получить гражданство другой страны. "В России все рушится, блин. Тебе дан судьбой год, чтобы всех близких вытащить, деньги вытащить, все, что тебе надо. Прям завтра сделай", - подчеркивает Рома и рассказывает, что ранее ему самому предлагали гражданство Кипра, от которого он отказался, однако теперь его уже нельзя получить ни за какие деньги.

Можем ли мы сказать, что разговор подлинный?

"Настоящее время" поясняет, что на то, что запись может быть реальной, указывают несколько факторов. Во-первых, во время разговора Матушевский утверждает, что находится на Бали, что подтверждают фотографии у него в Instagram. Во-вторых, номер телефона, с которого якобы звонил Троценко, соответствует имеющемуся в распоряжении редакции номеру Троценко. В-третьих, детали разговора согласуются с информацией о предпринимателях. Так, Троценко называет себя Романом Викторовичем и говорит, что через десять лет ему будет 62 года. В свою очередь Николай неоднократно говорит о проектах "Флакона", который принадлежал ему до 2021 года.

Впрочем, подлинность этой аудиозаписи официально никто не подтверждал, а подтвердить принадлежность мужских голосов Троценко и Матушевскому с относительной уверенностью можно было бы только в результате профессиональной аудиоэкспертизы, сообщает "Настоящее время".

40-минутный телефонный разговор появился на YouTube 15 апреля. На момент публикации статьи "Настоящего времени" у него было чуть более 100 просмотров.