Главное за 27 апреля ⟩ Мегастройка в Риге, цели Кремля в Балтии и мифы о Стамбульской конвенции

За рубежом:

Расследовательский проект "Настоящего Времени" и "Радио Свобода" "Система" получил по почте ссылку на публично доступную аудиозапись разговора российского миллиардера Романа Троценко, которая была опубликована на портале YouTube.

Как считают в эстонском Союзе производителей и импортеров алкоголя, план правительства по увеличению ставки акциза на алкоголь на пять процентов каждый год в течение четырех лет является слишком резким и приведет к оживлению приграничной торговли.

В результате взрыва в оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области Украины погиб коллаборационист, полицейский Александр Мищенко, сообщил украинский мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет "Украинская правда".

Во вторник в Свердловской области одновременно в нескольких поселках заполыхал масштабный пожар - пламя охватило лесопилку, поля, вагоны с деревом, сотни домов в поселках Сосьва, Таежный, Прогресс, Висим, Карпинск и Неустроева. Погибли два человека, больше сотни домов сгорело, 659 человек, включая 148 детей, остались без жилья. Что произошло за сутки на Урале.

Администрация США приветствовала телефонные переговоры президента Украины и лидера КНР. Мира за счет территориальных компромиссов быть не может, подчеркнул Зеленский.

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