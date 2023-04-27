Главное за 27 апреля ⟩ Мегастройка в Риге, цели Кремля в Балтии и мифы о Стамбульской конвенции

Подходит к концу очередной рабочий день. Уже завтра - долгожданная пятница, ну а пока что RUS TVNET расскажет о главном за четверг, 27 апреля.
Новости Латвии:
Кремль под прикрытием загрязнения Балтийского моря надеется скрытно продвигать свои интересы по ограничению НАТО, свидетельствуют утекшие документы.
Предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) до 2030 года планирует перестроить всю Рижскую окружную дорогу, рассказал в интервью агентству LETA председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис.
На этой неделе коалиция Рижской думы высказалась за перенос памятника русскому поэту Александру Пушкину, и принято решение определить возможные места, куда его можно переместить. Эту задачу может упростить факт, что согласно документам памятник является незаконной постройкой, неизвестен и его владелец. Впрочем, портал Rus.LSM нашел человека, который считает памятник своим и готов его забрать.
Коммуницируют ли между собой представители двух уживающихся вместе культур, вне зависимости от родного языка? В поисках ответа на этот вопрос я обратилась к двум активистам, работающим с молодежью, - руководителю Young Folks LV Александру Морозову и сооснователю JASMA Александру "Сань" Олейникову.
Убитая Леоном Русиньшем женщина использовала все предусмотренные законом средства, чтобы защитить себя от насильника, в том числе вместе с адвокатом обращалась к генеральному прокурору, отметила в передаче Kas notiek Latvijā? Латвийского телевидения адвокат убитой женщины Анна Норе, добавив, что она не верит, что Русиньш покончил с собой.
За рубежом:
Расследовательский проект "Настоящего Времени" и "Радио Свобода" "Система" получил по почте ссылку на публично доступную аудиозапись разговора российского миллиардера Романа Троценко, которая была опубликована на портале YouTube.
Как считают в эстонском Союзе производителей и импортеров алкоголя, план правительства по увеличению ставки акциза на алкоголь на пять процентов каждый год в течение четырех лет является слишком резким и приведет к оживлению приграничной торговли.
В результате взрыва в оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области Украины погиб коллаборационист, полицейский Александр Мищенко, сообщил украинский мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет "Украинская правда".
Во вторник в Свердловской области одновременно в нескольких поселках заполыхал масштабный пожар - пламя охватило лесопилку, поля, вагоны с деревом, сотни домов в поселках Сосьва, Таежный, Прогресс, Висим, Карпинск и Неустроева. Погибли два человека, больше сотни домов сгорело, 659 человек, включая 148 детей, остались без жилья. Что произошло за сутки на Урале.
Администрация США приветствовала телефонные переговоры президента Украины и лидера КНР. Мира за счет территориальных компромиссов быть не может, подчеркнул Зеленский.
Интересное чтиво:
К сожалению, во многих семьях анекдоты о жене с головной болью - не просто шуточки, а печальная действительность. Кроме того, голова болит не только у жен, но нередко и у мужей. Кажется, что у пары, сексуальные отношения которой сначала были частыми и полноценными, что-то внезапно произошло и один из них почему-то начинает сторониться постели или воспринимает это как утомительный "супружеский долг". Об этом пишет литовская радиодива Скайва Ясевичюте.
Боксёр Кристап Зутис в своём подкасте открыто рассказал о зависимостях, с которыми он столкнулся в своей жизни.
Ежегодно в пригородах Японии становится все больше пустых домов. Их хозяева не желают жить за пределами столицы и ремонтировать их. В итоге правительство разными способами пытается привлечь новых жильцов.
В самом сердце Таллинна, рядом с Ратушной площадью, установили скульптурное изображение одного из символов города - трубочиста. Автор - знаменитый эстонский скульптор Тауно Кангро. Скульптура стала подарком жителям Таллинна от заведения Kofeman.
Российский блогер и автор "Марафона желаний" задержана по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере, пишет "Медуза" со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Латвийский блогер Яна Брук на днях разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram. Девушка вспомнила, как три года назад попала в ДТП, в котором могла погибнуть.
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