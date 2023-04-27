Полиция допускает возможность провокаций 9 мая в Риге

По словам начальника Рижского регионального управления Государственной полиции Юриса Стальгевича, нельзя сказать, что 9 мая нет рисков. Он выразил надежду, что их будет меньше, чем в другие годы. Однако обязательно найдутся люди, которые 9 мая попытаются собраться где-нибудь и провоцировать.

С другой стороны, начальник полиции Рижского самоуправления Юрис Лукас заявил, что полиция работает в сотрудничестве со Службой государственной безопасности, которая признает возможность провокаций.

Полицейские будут дежурить как в хорошо известных местах, так и в других местах, где возможны риски. Поэтому люди призваны подчиняться закону и быть законопослушными.

С другой стороны, людям, которые наблюдают какие-либо провокации, предлагается сообщать об этом не только в социальных сетях, но и в полицию, которая будет готова реагировать.

Лукас подтвердил готовность Рижской муниципальной полиции работать в усиленном режиме в сотрудничестве с Государственной полицией.

Как сообщалось, Сейм принял закон, который запрещает 9 мая в общественных местах проводить такие мероприятия, которые не защищают интересы государственной безопасности, раскалывают общество, ложно интерпретируют историю и не проявляют солидарности с украинским народом.