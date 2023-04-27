Война в Украине: защитники Бахмута экономят снаряды и опасаются, что поддержка Запада ослабеет

Сергей опасается, что Украине не хватит ресурсов для продолжения войны, если она растянется на годы Фото: EPA

В начале апреля в интернете появилась подборка секретных американских документов - карт, графиков и фотографий, раскрывающих подробную разведывательную информацию о войне.

Я спрашиваю Йозефа, верно ли то, что в них говорится об острой нехватке ракет для "Буков". "Нет, это неправда", - настаивает он. Но он признает, что "Бук" трудно обслуживать, и Украине их нужно больше.

"У нас их недостаточно, - говорит он. - Детали ломаются, а запчастей нет, потому что заводы, которые их производят, находятся не в Украине".

Йозеф не только не согласен с некоторыми положениями этих отчетов американской разведки. Он сомневается, действительно ли в них вообще были какие-либо секреты.

"За что нам злиться на американцев? - спрашивает он. - За то, что они обнародовали информацию, которая есть у русских уже 20 лет? Нелепость!" Россия, по его мнению, всегда знала о возможностях вооруженных сил Украины.