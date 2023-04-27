Фото ⟩ Полиция разыскивает мужчину, сбежавшего из Рижского центра психиатрии и наркологии

Государственная полиция разыскивает мужчину 1999 года рождения, который в четверг, 27 апреля, сбежал из Рижского центра психиатрии и наркологии.
Полиция предупреждает, что мужчина имеет проблемы со здоровьем и может стать непредсказуемым и агрессивным, если его потревожить. Полиция просит жителей не общаться с этим мужчиной, а вызвать полицию, если они его увидят.
Приметы: рост около 175 сантиметров, короткие темные волосы. Был одет в серую куртку с капюшоном и серые брюки.
Государственная полиция просит сообщить о возможном местонахождении мужчины по телефону 67 085 921 или 110.
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