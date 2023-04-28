СМИ: пропагандист Марат Касем освобожден под подписку о невыезде

Ряд прокремлевских порталов, в том числе Sputnik, РИА "Новости" и другие сообщили, что Марат Касем должен находиться дома, по месту прописки с 23:00 до 7:00. Также он будет находиться под полицейским надзором.

Следует отметить, что латвийская прокуратура не представила официальной информации и не подтвердила, что Марат Касем освобожден под подписку о невыезде.

Напомним, ранее сообщалось, что Марат Касем был задержан 3 января. Гражданин Латвии был задержан по подозрению в предоставлении хозяйственных ресурсов пропагандистскому ресурсу Кремля, на который распространяются санкции Европейского союза (ЕС). Начат уголовный процесс о возможном нарушении санкций ЕС.

VDD сообщает, что следила за деятельностью задержанного гражданина Латвии в течение длительного времени. Он работает в одном из информационных ресурсов подконтрольного Кремлю агентства "Россия сегодня", которое распространяет сообщения в соответствии с интересами Кремля, в том числе регулярно дискредитирует Латвию и ее союзников.

Задержанный гражданин Латвии занимает в этом ресурсе ведущую должность, организуя создание контента и управляя им. Данный человек несколько лет жил и работал в России, а в Латвию приехал в конце 2022 года.