Обстрел Украины: В Умани - попадание в девятиэтажку; число погибших растет

В ночь на пятницу, 28 апреля, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в Киеве и других городах прогремели взрывы, сообщает Русская служба ВВС.
Так, над Киевом этой ночью были сбиты 11 ракет и два беспилотника, жертв среди мирного населения нет, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, в одном месте столицы обломки ракеты повредили линию электропередач и дорожное покрытие.
Местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Днепре и Днепропетровской области, Кременчуге, Полтаве и Николаеве.
В Днепре погибли 31-летняя женщина и трехлетний ребенок, сообщил мэр города Борис Филатов. Как отметил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, еще три человека получили ранения. Кроме разрушенного частного дома, в котором погибли девочка и женщина, разрушены, по словам Лысака, здание частного предприятия и строительная база.
Из Черкасской области получена информацию о попаданиях двух российских крылатых ракет.
В городе Умань ракета - или обломки сбитой ракеты - попала в жилую девятиэтажку, разрушив целый подъезд. На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.
Умань pic.twitter.com/I5IlJsxoxs— Mar:A (@kava2022) April 28, 2023
Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец подтвердил, что в городе Умань в ходе ракетного налета россиян было попадание в жилой дом.
По последним данным, в результате попадания ракеты - или ее обломков - погибли 20 человек, среди них двое детей.
Кроме того, по словам главы администрации, ракета попала в некие складские здания.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего этой ночью ПВО сбила 21 из 23 российских крылатых ракет. По его словам, ракеты Х-101/Х-555 были запущены россиянами со стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря.
Комментарий Минобороны РФ
"Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута", - говорится в посте Минобороны.
По информации министерства, все назначенные объекты были поражены, а "выдвижение противника в районы боевых действий пресечено".
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