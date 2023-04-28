В ночь на пятницу, 28 апреля, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в Киеве и других городах прогремели взрывы, сообщает Русская служба ВВС.
РФ обстреляла Украину: в Киеве прогремели взрывы, в Умани - попадание в девятиэтажку
Так, над Киевом этой ночью были сбиты 11 ракет и два беспилотника, жертв среди мирного населения нет, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, в одном месте столицы обломки ракеты повредили линию электропередач и дорожное покрытие.
Местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Днепре и Днепропетровской области, Кременчуге, Полтаве и Николаеве.
В Днепре погибли 31-летняя женщина и трехлетний ребенок, сообщил мэр города Борис Филатов. Как отметил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, еще три человека получили ранения. Кроме разрушенного частного дома, в котором погибли девочка и женщина, разрушены, по словам Лысака, здание частного предприятия и строительная база.
Из Черкасской области получена информацию о попаданиях двух российских крылатых ракет.
В городе Умань ракета - или обломки сбитой ракеты - попала в жилую девятиэтажку, разрушив целый подъезд. На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.
Умань pic.twitter.com/I5IlJsxoxs— Mar:A (@kava2022) April 28, 2023
Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец подтвердил, что в городе Умань в ходе ракетного налета россиян было попадание в жилой дом.
По последним данным, в результате попадания ракеты - или ее обломков - погибли девять человек, 17 - ранены. Спасены трое детей.
Кроме того, по словам главы администрации, ракета попала в некие складские здания.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего этой ночью ПВО сбила 21 из 23 российских крылатых ракет. По его словам, ракеты Х-101/Х-555 были запущены россиянами со стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря.
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