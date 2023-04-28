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Видео ⟩ Матч завершился дракой, но её помог остановить судья из Латвии

rus.tvnet.lv
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Фото: EPA/Scanpix

В четверг, 27 апреля, в четвертьфинальном поединке Евролиги ULEB в Мадриде не было сыграно все основное время матча, так как на поле началась массовая драка между командами, разрешить которую помог один из арбитров Олег Латышев.

Белградский "Партизан" второй матч подряд обыграл мадридский "Реал" - 95:80 (31:21, 20:16, 24:25, 20:18), сделав серию 2:0.

Матч был остановлен за 100 секунд до его окончания, так как в командах не было необходимого количества игроков.

Беспорядки спровоцировало нарушение Серхио Льюля против Кевина Пунтера. Между двумя командами вспыхнула драка, в ходе которой Гершон Ябуселе травмировал Данте Эксама. После этого игроки и тренеры обеих команд выбежали на поле, помогая латвийскому арбитру Олегу Латишевасу урегулировать конфликт.

Следующая игра между "Партизаном" и "Реалом" состоится 2 мая в Белграде. 

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