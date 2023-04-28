Видео ⟩ Матч завершился дракой, но её помог остановить судья из Латвии

В четверг, 27 апреля, в четвертьфинальном поединке Евролиги ULEB в Мадриде не было сыграно все основное время матча, так как на поле началась массовая драка между командами, разрешить которую помог один из арбитров Олег Латышев.
Белградский "Партизан" второй матч подряд обыграл мадридский "Реал" - 95:80 (31:21, 20:16, 24:25, 20:18), сделав серию 2:0.
Матч был остановлен за 100 секунд до его окончания, так как в командах не было необходимого количества игроков.
Беспорядки спровоцировало нарушение Серхио Льюля против Кевина Пунтера. Между двумя командами вспыхнула драка, в ходе которой Гершон Ябуселе травмировал Данте Эксама. После этого игроки и тренеры обеих команд выбежали на поле, помогая латвийскому арбитру Олегу Латишевасу урегулировать конфликт.
HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM— BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023
That was some weird deja vu for Olegs Latisevs tonight pic.twitter.com/8hrMsZGHI7— Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) April 27, 2023
Следующая игра между "Партизаном" и "Реалом" состоится 2 мая в Белграде.
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