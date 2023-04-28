Нужно ли хранить огурцы в холодильнике?

Ошибочно думать, что то, что хранится в холодильнике, хранится дольше.

Портал The Kitchen со ссылкой на Калифорнийский университет отмечает, что огурцы не подходят для среды, где температура ниже 10 градусов по Цельсию. Это подтверждает тот факт, что холодильник - не лучший выбор для хранения огурцов, ведь средняя температура в холодильнике, где правильно выставлены режимы, составляет около 5 градусов.

После длительного воздействия низких температур огурцы начинают портиться, становятся водянистыми, а также начинают гнить.

Если вы можете найти более прохладный уголок на своей кухне, вдали от прямых солнечных лучей и других фруктов и овощей, выделяющих газ этилен, то это будет подходящее место для огурцов.

Однако, если вы против всех правил и все же хотите положить огурцы в холодильник, постарайтесь употребить их в течение трех дней, потому что примерно за это время вы, скорее всего, не заметите изменений во вкусе и консистенции огурца.