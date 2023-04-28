Нужно ли хранить огурцы в холодильнике?

В холодильнике или при комнатной температуре - каждому овощу, фрукту и ягоде - свое наиболее подходящее место! И как же быть с огурцами? Теперь, когда мы наконец можем купить маленькие хрустящие огурчики, этот вопрос вновь становится актуальным.
Ошибочно думать, что то, что хранится в холодильнике, хранится дольше.
Портал The Kitchen со ссылкой на Калифорнийский университет отмечает, что огурцы не подходят для среды, где температура ниже 10 градусов по Цельсию. Это подтверждает тот факт, что холодильник - не лучший выбор для хранения огурцов, ведь средняя температура в холодильнике, где правильно выставлены режимы, составляет около 5 градусов.
После длительного воздействия низких температур огурцы начинают портиться, становятся водянистыми, а также начинают гнить.
Если вы можете найти более прохладный уголок на своей кухне, вдали от прямых солнечных лучей и других фруктов и овощей, выделяющих газ этилен, то это будет подходящее место для огурцов.
Однако, если вы против всех правил и все же хотите положить огурцы в холодильник, постарайтесь употребить их в течение трех дней, потому что примерно за это время вы, скорее всего, не заметите изменений во вкусе и консистенции огурца.
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