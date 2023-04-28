Владимиру Путину запретили въезд в Молдову

Речан пообещал когда-нибудь обнародовать черный список. "В какой-то момент мы сделаем публичный список, на данный момент достаточно того механизма, который работает сегодня. Не знаю, нужно ли тратить ресурсы государства на составление публичного списка", - пояснил он.

Дорин Речан отметил, что "никто, из тех, кто не должен был въехать в страну, не въехал". "Всем тем, кто пропагандирует и сеет войну, мы закроем рты", - пообещал молдавский премьер.

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) 17 марта выдал ордер на арест Путина. Против российского президента были выдвинуты обвинения в военном преступлении - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе вторжения России на Украину.

Путин стал третьим действующим главой государства и первым из постоянных членов Совета Безопасности ООН, ареста которого потребовал МУС. До него Международный уголовный суд выдвигал обвинения против президента Судана Омара аль-Башира и правителя Ливии Муаммара Каддафи.