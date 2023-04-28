Из-за строителей прорвало водопровод в центре Риги; затопило дорогу под мостом

На улице Маскавас, 2 прорвало водопровод, в результате затоплена проезжая часть под Железнодорожным мостом.

В настоящее время проводится локализация аварии водопровода, движение на проезжей части перекрыто. Пока не откачают воду, движение будет полностью или частично перекрыто.

Водителям транспортных средств предлагается выбрать другие маршруты движения.

Первоначально сообщалось, что прорыв водопровода произошел во время строительных работ Rail Baltica, однако затем выяснилось, что это произошло во время работ на по перестройке набережной Генерала Радзиньша.

Rīgas satiksme сообщает, что из-за прорыва водопровода остановлено движение трамваев 2 и 10 маршрутов по улице Маскавас возле Центрального рынка. Трамваи 1-го маршрута ходят по маршруту Югла - Привокзальная площадь, а трамваи 5-го маршрута - по маршруту Привокзальная площадь - Милгравис.

Как сообщалось, во вторник строители Rail Baltica во время работы задели контактную сеть железной дороги и произошло короткое замыкание. В результате было отключено напряжение контактной сети на Рижском центральном железнодорожном вокзале и остановлено движение поездов.