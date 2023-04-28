Учительницу в Чехии будут судить за распространение российской дезинформации об Украине

Американский миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос финансово поддерживает продвижение либеральных ценностей во всем мире и потому является одной из любимых мишеней у конспирологов и борцов с влиянием США и либерализмом.

Один из учеников тайно записал высказывания учительницы на уроке и дал послушать эту запись своим родителям. Последние обратились в школу, после чего Беднарова была уволена за грубое нарушение правил поведения. Учительница пыталась оспорить увольнение в суде, но проиграла.

Как сообщает Pravo, прокуратура предъявила Беднаровой обвинение по статье об отрицании или одобрении геноцида. Если ее признают виновной, ей грозят от полугода до трех лет заключения.

Пересмотр границ свободы слова

По данным Pravo, Беднарова отвергает обвинения и утверждает, что рассказывала своим ученикам о реальных фактах. Кроме того, она говорит, что ученик записал лишь 18 минут из 45-минутной дискуссии, и ее слова оказались вырванными из контекста.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Праге Роб Кэмерон, война, развязанная Россией против Украины, и сопровождающая эту агрессию пропагандистская кампания толкают Чехию к пересмотру границ свободы слова, и дело против Беднаровой - уже не первый подобный случай в стране.