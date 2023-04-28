Улица Старта в Риге освобождена от нелегально накопленных гор шин

С тех пор, как Государственная служба среды (VVD) начала борьбу с нелегальным хранением шин на улице Старта, прошло шесть лет, в течение которых за территорией велось усиленное наблюдение со стороны VVD, а также целенаправленно давались предложения по изменению в нормативных актах, что послужило ключевым условием для очистки участка от исторически накопленных шин.

Для управления ситуацией использовались различные механизмы контроля, однако VDD указывает, что результат не был бы достигнут, если бы не были внесены изменения в нормативные акты и не были повышены цели по сбору использованных шин для производителей.

VVD напоминает, что сдача использованных шин в один из 69 пунктов сортировки отходов или пунктов обмена шин, если автосервис предоставляет такую ​​услугу - обязанность каждого автовладельца. Информацию о местах приема отходов можно найти на сайте www.skiroviegli.lv.