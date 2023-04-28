Убийство в Екабпилсе: должность потеряет чиновник Госполиции

Как Рукс заявил агентству LETA, пока сложно сказать, не было ли у Русиньша знакомых в полиции, которые могли помочь ему избежать поимки. В то же время он выразил уверенность в том, что Бюро внутренней безопасности (IDB), которое начало расследование действий полицейских, рассмотрит эту ситуацию.

Рукс не исключил, что в результате служебной проверки должностей могут лишиться и другие полицейские, но вначале необходима объективная оценка. Пока никто из сотрудников полиции не отстранен от работы. Что касается будущего Берзиньша в полиции, пока оно неясно, но не исключено, что он может быть переведен на более низкую должность.

Напомним, Бюро внутренней безопасности (IDB), оценив сообщения СМИ о возможном бездействии сотрудников Госполиции, по собственной инициативе начало расследование случая Леона Русиньша, который сейчас находится в розыске за убийство своей бывшей супруги.

Агентство LETA поинтересовалось в IDB, будет ли бюро проверять возможное бездействие или неверные действия сотрудников полиции. Был получен ответ, что ведомство по собственной инициативе начало расследование с целью выяснения и проверки фактов и обстоятельств. Более подробной информации в IDB не предоставили.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал женщину и угрожал ей. Она регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.

В связи с этим начальник Госполиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку.