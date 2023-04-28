Убийство в Екабпилсе: должность потеряет чиновник Госполиции

В связи с проведением мероприятий по поиску Леона Русиньша перед тем, как он убил свою бывшую супругу, своей должности придется лишиться начальнику Восточноземгальского участка (бывший Екабпилсский участок) Государственной полиции Роланду Берзиньшу, подтвердили в Государственной полиции, сообщает агентство LETA.
В пятницу в передаче Ольги Драгилевой Kāpēc? на портале Delfi начальник Госполиции Арманд Рукс указал, что констатированы отдельные лица, которые не сотрудничали с полицией в процессе поисков Русиньша. Он также подтвердил, что Берзиньш потеряет должность.
Лица, число и статус которых, а также их отношения с Русиньшем Рукс не уточнил, "вводили в заблуждение и не предоставляли информацию о нем здесь, в Латвии". В связи с этим нужно будет оценить их ответственность в его сокрытии, указал начальник Госполиции.
На данный момент Русиньш, который на государственном уровне был объявлен в розыск еще в сентябре прошлого года, не найден. Ведутся активные поиски на государственном и международном уровне. На государственном уровне он числился в розыске с 2022 года после отбытия наказания. Полиция получила подтверждение, что Русиньш был в Европе, в Германии, и оттуда осуществлял эмоциональное насилие в отношении как жертвы, так и ее коллег.
Как указал Рукс, начальник Восточно-Земгальского отделения полиции Берзиньш в этой ситуации не проявил себя с профессиональной точки зрения как руководитель, не смог оценить риски ситуации, когда Русиньш систематически угрожал женщине, а также не проинформировал вышестоящее руководство полиции об этой проблеме.
Как Рукс заявил агентству LETA, пока сложно сказать, не было ли у Русиньша знакомых в полиции, которые могли помочь ему избежать поимки. В то же время он выразил уверенность в том, что Бюро внутренней безопасности (IDB), которое начало расследование действий полицейских, рассмотрит эту ситуацию.
Рукс не исключил, что в результате служебной проверки должностей могут лишиться и другие полицейские, но вначале необходима объективная оценка. Пока никто из сотрудников полиции не отстранен от работы. Что касается будущего Берзиньша в полиции, пока оно неясно, но не исключено, что он может быть переведен на более низкую должность.
Напомним, Бюро внутренней безопасности (IDB), оценив сообщения СМИ о возможном бездействии сотрудников Госполиции, по собственной инициативе начало расследование случая Леона Русиньша, который сейчас находится в розыске за убийство своей бывшей супруги.
Агентство LETA поинтересовалось в IDB, будет ли бюро проверять возможное бездействие или неверные действия сотрудников полиции. Был получен ответ, что ведомство по собственной инициативе начало расследование с целью выяснения и проверки фактов и обстоятельств. Более подробной информации в IDB не предоставили.
Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал женщину и угрожал ей. Она регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.
В связи с этим начальник Госполиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку.
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