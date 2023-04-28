Убийство в Екабпилсе: должность потеряет должностное лицо Госполиции

В связи с мероприятиями по поискам Леона Русиньша перед убийством его бывшей супруги должности придется лишиться начальнику Восточно-Земгальского участка (бывший Екабпилсский участок) Государственной полиции Роланду Берзиньшу, подтвердили в Государственной полиции, сообщает агентство LETA.
В пятницу в передаче Ольги Драгилевой Kāpēc? портала Delfi начальник Госполиции Арманд Рукс указал, что констатированы отдельные лица, которые не сотрудничали с полицией в процессе поисков Русиньша. Он также подтвердил, что Берзиньш потеряет должность.
Лица, число, статус и отношения с Русиньшем которых Рукс не уточнил, "вводили в заблуждение и не предоставляли информацию о нем здесь, в Латвии". В связи с этим нужно будет оценить их ответственность в сокрытии, указал начальник Госполиции.
В данный момент Русиньш, который на национальном уровне был объявлен в розыск еще в сентябре прошлого года, не найден. Ведутся активные поиски на национальном и международном уровне. На национальном уровне он был в розыске с 2022 года после отбытия наказания. Полиция получила подтверждение, что Русиньш был в Европе, в Германии, и оттуда реализовывал эмоциональное насилие как по отношению к жертве, так и к ее коллегам.
Бывшему начальнику Екабпилсского отделения полиции, нынешнему начальник Восточно-Земгальского отделения полиции Берзиньшу не удалось проявить себя с точки зрения профессионального подхода к управлению.
Напомним, Бюро внутренней безопасности (IDB), оценив сообщения СМИ о возможном бездействии сотрудников Госполиции, по собственной инициативе начало расследование случая Леона Русиньша, который сейчас находится в розыске за убийство своей бывшей супруги.
Агентство LETA в IDB поинтересовалось, будет ли бюро проверять возможное бездействие или иные действия сотрудников полиции. Был получен ответ, что ведомство по собственной инициативе начало расследование с целью выяснения и проверки фактов и обстоятельств. Более подробной информации в IDB не предоставили.
Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал и угрожал убитой. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.
В связи с этим начальник Госполиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку.
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