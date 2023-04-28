Убийство в Екабпилсе: должность потеряет должностное лицо Госполиции

В пятницу в передаче Ольги Драгилевой Kāpēc? портала Delfi начальник Госполиции Арманд Рукс указал, что констатированы отдельные лица, которые не сотрудничали с полицией в процессе поисков Русиньша. Он также подтвердил, что Берзиньш потеряет должность.

Лица, число, статус и отношения с Русиньшем которых Рукс не уточнил, "вводили в заблуждение и не предоставляли информацию о нем здесь, в Латвии". В связи с этим нужно будет оценить их ответственность в сокрытии, указал начальник Госполиции.

В данный момент Русиньш, который на национальном уровне был объявлен в розыск еще в сентябре прошлого года, не найден. Ведутся активные поиски на национальном и международном уровне. На национальном уровне он был в розыске с 2022 года после отбытия наказания. Полиция получила подтверждение, что Русиньш был в Европе, в Германии, и оттуда реализовывал эмоциональное насилие как по отношению к жертве, так и к ее коллегам.