Резников: Украина готова к контрнаступлению

"Мы очень современные системы получили, особенно в части "бронированного кулака". Напомню, что кроме "танковой коалиции", куда входят танки Leopard 2, Challenger, чуть позже приедут Leopard 1", - цитирует министра DW.

Резников также отметил, что Украина ждет танки Abrams, однако в этом контрнаступлении они уже не успеют принять участие.

"Если в глобальном смысле - в высоком процентном соотношении мы готовы. Дальше - вопрос за генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров - мы это сделаем", - заявил Резников.