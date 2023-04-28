Президент России Владимир Путин поручил министерствам обеспечить создание музеев, которые посвящены событиям "специальной военной операции", пишет "Медуза".
Путин поручил создать музеи, посвященные "специальной военной операции"
Ответственными за это он назначил глав соответствующих ведомств, а также губернаторов и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Отчитаться они должны до конца 2023 года.
Также Путин поручил Минобороны и Минкульту рассмотреть вопрос о передаче этим музеям "артефактов, связанных со специальной военной операцией".
Вторжение в Украину ранее уже было включено в школьный учебник истории в России.
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