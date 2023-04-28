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Путин поручил создать музеи, посвященные "специальной военной операции"

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Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Фото: sputnik

Президент России Владимир Путин поручил министерствам обеспечить создание музеев, которые посвящены событиям "специальной военной операции", пишет "Медуза".

Ответственными за это он назначил глав соответствующих ведомств, а также губернаторов и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Отчитаться они должны до конца 2023 года.

Также Путин поручил Минобороны и Минкульту рассмотреть вопрос о передаче этим музеям "артефактов, связанных со специальной военной операцией".

Вторжение в Украину ранее уже было включено в школьный учебник истории в России.

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