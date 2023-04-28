Главное за 28 апреля ⟩ Затопленный центр Риги, открытие HalfPrice и обстрел Украины

Подходит к концу последний рабочий день перед майскими праздниками. Сегодня произошло много событий - в Риге лопнул водопровод, а в Украине произошли новые обстрелы. Рассказываем о главном за пятницу, 28 апреля.
Новости Латвии:
Во время работ по реконструкции набережной Генерала Радзиньша лопнул водопровод в центре Риги. На улице Маскавас, 2, прорвало водопровод, в результате была затоплена проезжая часть под Железнодорожным мостом. Движение транспорта некоторое время было ограничено, но сейчас снова восстановлено.
В пятницу, 28 апреля, в торгово-развлекательном центре Akropole Alfa открылся первый в Латвии магазин HalfPrice. Магазин предлагает продукцию известных брендов со скидкой до 80% от рыночной цены, сообщили в пресс-релизе компании.
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) приобрела 110 новых оперативных медицинских автомобилей, на которых бригады в ближайшие недели отправятся на вызовы по всей Латвии. Автомобили NMPD оснащены более современными информационно-технологическими решениями (IТ), а также ранее были закуплены новые, значительно более легкие и компактные медицинские приборы для работы служебных бригад.
В связи с проведением мероприятий по поиску Леона Русиньша перед тем, как он убил свою бывшую супругу, своей должности придется лишиться начальнику Восточноземгальского участка (бывший Екабпилсский участок) Государственной полиции Роланду Берзиньшу, подтвердили в Государственной полиции, сообщает агентство LETA.
В конце этой недели на улице Аугуста Деглава в Риге пройдут работы по обустройству полос общественного транспорта, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Объявленный в октябре прошлого года конкурс на должность председателя правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) наконец завершился, и победу одержал Нормунд Станевич, пишет Latvijas avīze.
На прошлой неделе Управление национального культурного наследия (NKMP) получило сообщение об обнаруженном в Берзсциемсе Энгурского края остове деревянного судна. Реагируя на полученную информацию, инспекторы Курземского регионального отдела NKMP посетили место событий, чтобы измерить видимые над песком части остова судно и произвести фотофиксацию объекта.
В среду, 26 апреля, в Сигулде на станции техосмотра произошло ДТП, виновником которого стал человек, получивший негативную оценку технического состояния своего транспортного средства. Портал TVNET связался с Государственной полицией и Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтоб выяснить обстоятельства произошедшего.
За рубежом:
В ночь на пятницу, 28 апреля, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в Киеве и других городах прогремели взрывы, сообщает Русская служба ВВС. Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец подтвердил, что в городе Умань в ходе ракетного налета россиян было попадание в жилой дом. По последним данным, в результате попадания ракеты - или ее обломков - погибли 23 человека.
Президенту РФ Владимиру Путину запрещен въезд в Молдову, заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в интервью молдавскому телевидению в пятницу, 28 апреля. Как сообщил Речан, в Молдове есть черный список граждан РФ, которые не смогут попасть в страну, при этом, по его словам, некоторые должностные лица узнают о том, что они включены в него, лишь при попытке въезда в Молдову.
За четыре дня до взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года на месте происшествия было замечено российское специальное судно SS-750. Эту информацию подтвердило командование вооруженных сил Дании, сообщает датское издание Information в пятницу, 28 апреля.
В Тартумаа в результате ДТП погибли два человека и еще двое пострадали, сообщила пресс-служба полиции, пишет Rus.Postimees.
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