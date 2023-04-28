Главное за 28 апреля ⟩ Затопленный центр Риги, открытие HalfPrice и обстрел Украины

За четыре дня до взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года на месте происшествия было замечено российское специальное судно SS-750. Эту информацию подтвердило командование вооруженных сил Дании, сообщает датское издание Information в пятницу, 28 апреля.

В Тартумаа в результате ДТП погибли два человека и еще двое пострадали, сообщила пресс-служба полиции, пишет Rus.Postimees.

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"У нее опустились руки, говорила - есть ощущение, что в полиции над ее заявлениями ухмыляются". Рассказывает соседка женщины, которую ее бывший супруг Леон Русиньш безжалостно убил на глазах шестилетнего ребенка на отдаленной дороге в волости Медню. Мужчина не скрывал, что собирается рассчитаться с Илзе*, и преследовал ее полтора года, по меньшей мере 18 раз нарушив запрет полиции на приближение. Это видели соседи. Русиньш терроризировал и соседку, которая защищала Илзе. Звонил и слал сообщения со 151 разного номера телефона - в том числе и за несколько часов до убийства.