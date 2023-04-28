Ринкевич: переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в этом году

Как сообщили в пресс-службе МИД, Ринкевич посетил Одессу вместе с министрами иностранных дел стран Балтии и Скандинавии (NB8) и принял участие в открытии Одесского форума по восстановлению.

Во время встречи с Кулебой министры обсуждали прогресс Украины по интеграции в ЕС, ситуацию в сфере безопасности и привлечение России к ответственности за ее агрессию против Украины. Ринкевич подчеркнул, что ЕС должен быть готов начать переговоры о вступлении с Украиной уже в 2023 году. Это важно и для сохранения мотивации украинского народа в условиях войны, и для стимулирования дальнейших реформ в стране.

Ринкевич подчеркнул, что Украина проводит реформы в условиях войны, и особо отметил меры по борьбе с коррупцией и укреплению судебной системы.

"Интеграция в ЕС потребует большой и кропотливой работы, очень важной частью которой будет проведение серьезных и эффективных реформ", - сказал глава МИД.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе Ринкевич также выразил поддержку стремлению Украины стать членом альянса. В настоящее время важно укрепление практического сотрудничества между НАТО и Украиной, отметил министр, подчеркнув важность борьбы Украины для безопасности Европы.

На открытии Одесского форума по восстановлению Ринкевич заверил, что Латвия продолжит оказывать Украине всю возможную поддержку. Важно также, чтобы интеграция Украины в ЕС, реформы и восстановление были взаимосвязанным процессом и восстановление способствовало интеграции Украины в ЕС, подчеркнул глава латвийского МИД.