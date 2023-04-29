В ночь на субботу, 29 апреля, в аннексированном Россией Севастополе после предполагаемого удара беспилотника загорелся резервуар с топливом. Факт пожара подтвердил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, который сообщил в Telegram, что пламя распространилось на площадь примерно в 1000 квадратных метров.
Фото и видео ⟩ В Севастополе - масштабный пожар; горит резервуар с топливом
"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА", - написал Развожаев в пять часов утра.
The Russian occupational forces are requesting additional help to extinguish the raging fire in the occupied city of Sevastopol, including aerial firefighting. #Sevastopol #Crimea #Ukrainepic.twitter.com/ameWdbZaPe— (((Tendar))) (@Tendar) April 29, 2023
В свою очередь внештатный советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в Twitter написал, что в Севастополе горит база горюче-смазочных материалов Черноморского флота РФ.
- Загрустила база горюче-смазочных материалов Чернономорского флота РФ в Севастополе.— Arestovych (@arestovych) April 29, 2023
С добрым утром, зайчики.
Курортный сезон начался. pic.twitter.com/AM2vHMKqTU
В соцсетях активно публикуют фото- и видеозаписи с места событий.
Is this the official start of Ukraine's spring counteroffensive to liberate Crimea from Russian fascists? Large fuel depot hit by a drone at a port in Sevastopol at 4:30am. pic.twitter.com/aDqvbsvikD— Igor Sushko (@igorsushko) April 29, 2023
A Ukrainian “Kamikaze” Drone Attack has reportedly taken place against an Oil Refinery and Depot used by the Russian Military at Kozacha Bay near the City of Sevastopol in Russian-Occupied Crimea. pic.twitter.com/quHcIbanQz— OSINTdefender (@sentdefender) April 29, 2023
По словам главы аннексированного Россией города Развожаева, на месте происшествия работают 18 бригад пожарных, ожидается пожарный поезд. Развожаев сообщил также, что в результате пожара люди не пострадали, однако тушение займет время.
"Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", - сообщил он, отметив, что пожару присвоен четвертый уровень - самый сложный из всех возможных.
Гражданским объектам ничего не угрожает, заявил Развожаев.
An early morning Ukrainian drone attack has left an oil tank farm burning in the Russian-held port of Sevastopol. pic.twitter.com/mHT3jloSlw— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 29, 2023
Власти Украины пока не комментировали утверждение о том, что по топливному резервуару в Севастополе ударил украинский беспилотник.
Как отмечает Русская служба ВВС, власти аннексированного Крыма регулярно заявляют об атаках беспилотников на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Украинские власти не подтверждают эти сообщения, но в целом заявляют о легитимности ударов по полуострову, контроль над которым Россия получила в 2014 году.
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