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Фото и видео ⟩ В Севастополе - масштабный пожар; горит резервуар с топливом

TVNET rus.tvnet.lv
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Фото: UNIAN

В ночь на субботу, 29 апреля, в аннексированном Россией Севастополе после предполагаемого удара беспилотника загорелся резервуар с топливом. Факт пожара подтвердил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, который сообщил в Telegram, что пламя распространилось на площадь примерно в 1000 квадратных метров.

"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА", - написал Развожаев в пять часов утра.

В свою очередь внештатный советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в Twitter написал, что в Севастополе горит база горюче-смазочных материалов Черноморского флота РФ.

В соцсетях активно публикуют фото- и видеозаписи с места событий.

По словам главы аннексированного Россией города Развожаева, на месте происшествия работают 18 бригад пожарных, ожидается пожарный поезд. Развожаев сообщил также, что в результате пожара люди не пострадали, однако тушение займет время.

"Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", - сообщил он, отметив, что пожару присвоен четвертый уровень - самый сложный из всех возможных.

Гражданским объектам ничего не угрожает, заявил Развожаев.

Власти Украины пока не комментировали утверждение о том, что по топливному резервуару в Севастополе ударил украинский беспилотник.

Как отмечает Русская служба ВВС, власти аннексированного Крыма регулярно заявляют об атаках беспилотников на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Украинские власти не подтверждают эти сообщения, но в целом заявляют о легитимности ударов по полуострову, контроль над которым Россия получила в 2014 году. 

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