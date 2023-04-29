Фото и видео ⟩ В Севастополе - масштабный пожар; горит резервуар с топливом

A Ukrainian “Kamikaze” Drone Attack has reportedly taken place against an Oil Refinery and Depot used by the Russian Military at Kozacha Bay near the City of Sevastopol in Russian-Occupied Crimea. pic.twitter.com/quHcIbanQz — OSINTdefender (@sentdefender) April 29, 2023

По словам главы аннексированного Россией города Развожаева, на месте происшествия работают 18 бригад пожарных, ожидается пожарный поезд. Развожаев сообщил также, что в результате пожара люди не пострадали, однако тушение займет время.

"Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", - сообщил он, отметив, что пожару присвоен четвертый уровень - самый сложный из всех возможных.

Гражданским объектам ничего не угрожает, заявил Развожаев.

An early morning Ukrainian drone attack has left an oil tank farm burning in the Russian-held port of Sevastopol. pic.twitter.com/mHT3jloSlw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 29, 2023

Власти Украины пока не комментировали утверждение о том, что по топливному резервуару в Севастополе ударил украинский беспилотник.

Как отмечает Русская служба ВВС, власти аннексированного Крыма регулярно заявляют об атаках беспилотников на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Украинские власти не подтверждают эти сообщения, но в целом заявляют о легитимности ударов по полуострову, контроль над которым Россия получила в 2014 году.