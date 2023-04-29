На стадионе "Даугава" началась масштабная стройка. Что там будет?

В Риге на стадионе "Даугава" 15 апреля началось строительство легкоатлетического манежа. Там будет предусмотрена и эстакада для тренировок бобслейных стартов, сообщил во вторник во время презентации манежа и холла для командных спортивных игр в парламентской подкомиссии по вопросам образования, науки и культуры председатель правления Латвийского национального спортивного центра Даниэлс Натриньш, сообщает агентство LETA.
На втором этаже трёхэтажного легкоатлетического манежа будет как легкоатлетический холл, в центре которого можно будет оборудовать площадку для соревнований командных видов спорта, так и рабочие помещения для организаторов соревнований и руководства объекта, помещения допинг-контроля и оказания первой помощи, а также эстакада для тренировок бобслейных стартов, рассказал Натриньш.
В манеже предусмотрены три наземных этажа: на первом будет автомобильная стоянка и велопарковки, на втором, где возможно и проведение культурных мероприятий, - зрительские трибуны, а на третьем этаже разместятся места для зрителей, VIP-места, помещения для комментаторов и технические помещения.
Для лёгкой атлетики будет построен сектор для метательных дисциплин, овал для бега на 200 метров с четырьмя дорожками, восемь дорожек для спринта на 60 метров, две ямы для прыжков в длину и дорожка с оборудованием для прыжков в высоту.
"Мы консультировались с обществом инвалидов и их друзей Apeirons и еще будем консультироваться с Латвийским паралимпийским комитетом", - рассказал о доступе к объекту для людей с ограниченными возможностями Натриньш.
В начале мая также планируется объявить конкурс на замену покрытия центрального поля стадиона "Даугава" - как футбольного, так и легкоатлетического.
В сотрудничестве с Латвийской футбольной федерацией в этом году на стадионе будет создано крытое синтетическое футбольное поле.
Работы по строительству манежа планируется завершить до конца этого года.
Всего объект будет состоять из шести наземных этажей и одного подвального этажа, в котором будут оборудованы прачечная и вспомогательные помещения.
В здании планируется построить три поля для тренировок по командным видам спорта и соревнований по баскетболу, волейболу, флорболу, гандболу, футзалу и другим видам спорта, восемь раздевалок, две из которых будут предназначены для профессионалов, судей и тренеров.
Кроме того, в холле будет место для проведения концертов, выставок и мероприятий, зрительские трибуны, тренажёрный зал, балконы, административные помещения и кафе, а на четвёртом и пятом этажах - служебная гостиница на 48 человек.
Трибуны смогут вместить более 2400 зрителей, в том числе людей с ограниченными возможностями и VIP-персон.
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