На стадионе "Даугава" началась масштабная стройка. Что там будет?

На втором этаже трёхэтажного легкоатлетического манежа будет как легкоатлетический холл, в центре которого можно будет оборудовать площадку для соревнований командных видов спорта, так и рабочие помещения для организаторов соревнований и руководства объекта, помещения допинг-контроля и оказания первой помощи, а также эстакада для тренировок бобслейных стартов, рассказал Натриньш.

В манеже предусмотрены три наземных этажа: на первом будет автомобильная стоянка и велопарковки, на втором, где возможно и проведение культурных мероприятий, - зрительские трибуны, а на третьем этаже разместятся места для зрителей, VIP-места, помещения для комментаторов и технические помещения.

Для лёгкой атлетики будет построен сектор для метательных дисциплин, овал для бега на 200 метров с четырьмя дорожками, восемь дорожек для спринта на 60 метров, две ямы для прыжков в длину и дорожка с оборудованием для прыжков в высоту.