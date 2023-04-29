Пропал четыре дня назад: полиция разыскивает Дмитрия 1975 года рождения

Участок Рижского регионального управления Государственной полиции "Тейка" разыскивает без вести пропавшего Дмитрия Лавриновича 1975 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 25 апреля этого года. Дмитрий вышел из дома и не вернулся.
Возможно, мужчина уехал на автомобиле Volkswagen Golf зеленого цвета.
Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, темные волосы, носит бороду.
Полиция просит осмотреть фотографии Дмитрия Лавриновича и отозваться всех, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номерам телефона 67085980 или 110!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова