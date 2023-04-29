Фото ⟩ Депутаты Сейма сыграли против бывших игроков сборной Латвии по хоккею

Бывшие игроки сборной победили со счетом 14:6 (4:2, 8:0, 2:4).

У победителей четыре шайбы забросил Лаурис Дарзиньш, а у противников хет-трик на счету Патрика Матиса Швинка.

Дружеская игра длилась три периода по 15 минут. После игры команды пробили по пять буллитов.

За команду Сейма были заявлены Каспарс Бришкенс от "Прогрессивных", Атис Декснис и Лаурис Лизбовскис от "Объединенного списка", Янис Грасбергс и Арнольд Ятниекс от Нацобъединения. Также команду дополнили председатель спортивной подкомиссии Комиссии по образованию, культуре и науке Давис Мартиньш Даугавиетис ("Новое Единство"), а также депутаты Андрис Кулбергс ("Объединенный список") и Атис Швинка ("Прогрессивные"). Среди игроков были также работники Сейма и члены семей депутатов.

В свою очередь, в команде ЛХФ и бывших игроков сборной были заявлены Лаурис Дарзиньш, Александр Ниживий, Агрис Савиелс, Кришьянис Редлихс, Янис Страупе, Рудольф Калвитис, Эрикс Милюнс, Роберт Плявейс, Ральф Букартс, Том Брокс, Эдгар Гаросс и другие представители федерации.

Команда Сейма по хоккею была создана в 10-м Сейме и с 2011 года провела множество дружественных матчей, меряясь силами и с командами Госполиции, городской думы Валмиеры и другими.