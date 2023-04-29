Украина предупредила жителей Крыма не находиться вблизи военных объектов

Представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в результате пожара в Севастополе уничтожено более десяти резервуаров топлива, в которых могли находиться 40 000 тонн нефтепродуктов.

Он добавил, что эти нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота России.

"В городе Севастополь 29 апреля случилась "бавовна", которая является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, которые обеспечивают армию агрессора", - подчеркнул Юсов.

Как сообщалось, губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что в ночь на субботу в результате удара дрона на нефтебазе начался пожар.

Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. Развожаев заявил, что пострадавших в пожаре не было.