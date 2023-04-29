Главное за 29 апреля ⟩ Пикет против Путина, открытие мотосезона и взрыв в Севастополе

Анаит Исаханова - бывшая модель и телезвезда, человек довольно публичный. Несколько лет назад жизнь преподнесла ей тяжелое испытание. Девушка узнала, что у нее лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы). К счастью, Анаит удалось победить этот недуг, но ее телекарьера была поставлена на паузу, а параллельно она продолжала писать песни и заниматься музыкой.

Всегда есть момент, когда хочется что-то посмотреть, но не знаешь, что именно. Популярные фильмы наскучили, любимые уже пересмотрены по много раз, а в новых уверенности нет. Именно для этого и создана данная подборка. Из десятка картин, которые вы, возможно, не видели, но которые могут вам очень понравиться.

Что происходит, когда человек на мгновение... умирает? Здесь будут три истории женщин из Латвии. Они пережили то, что называют клинической смертью - у двух из них этому есть медицинское подтверждение, а у одной врачи не сумели найти объяснение произошедшему. Ни одна из них не видела ангелов, которых на прошедшем недавно чемпионате Европы по тяжелой атлетике видела румынская спортсменка Андреа Котрута, потеряв сознание, - об этом она рассказала журналистам. Опыт, которым поделились три моих собеседницы, гораздо необычнее. Возможно, он даже пугает.