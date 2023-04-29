Главное за 29 апреля ⟩ Пикет против Путина, открытие мотосезона и взрыв в Севастополе

Проходят последние апрельские дни. Чем запомнится 29 апреля, вы можете узнать в ежедневной подборке новостей от портала RUS TVNET.
Новости Латвии:
В субботу, 29 апреля, около 20 человек вышли на пикет перед посольством России в Риге против вмешательства этой страны во внутреннюю политику Латвии, сообщает агентство LETA.
Адвокат Нормунд Шлитке стал случайным свидетелем трагической аварии. Рассмотрение дела завершено, прошел суд, и теперь об этом можно говорить. Есть нечто, что адвокат забыть не может, пишет портал Apollo.lv.
В субботу, 29 апреля, в Риге парадом мотоциклов был открыт мотосезон. Как свидетельствует информация на сайте Латвийской ассоциации мотоклубов, собрание мотоциклистов было запланировано у торгового центра Mols в Риге с 10 до 13 часов.
В Риге на стадионе "Даугава" 15 апреля началось строительство легкоатлетического манежа. Там будет предусмотрена и эстакада для тренировок бобслейных стартов, сообщил во вторник во время презентации манежа и холла для командных спортивных игр в парламентской подкомиссии по вопросам образования, науки и культуры председатель правления Латвийского национального спортивного центра Даниэлс Натриньш.
В Пурвциемсе под покровом ночи банда подростков разбила несколько автомобилей. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает передача Degpunktā.
Жильцы дома по улице Силциема в рижском микрорайоне Югла возмущены работами, проведенными в подвале дома предприятием Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
За рубежом:
В ночь на субботу, 29 апреля, в аннексированном Россией Севастополе после предполагаемого удара беспилотника загорелся резервуар с топливом. Факт пожара подтвердил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, который сообщил в Telegram, что пламя распространилось на площадь примерно в 1000 квадратных метров.
После пожара на одной из нефтяных баз Севастополя, случившегося в ночь на субботу после удара дрона, разведывательная служба украинской армии посоветовала жителям оккупированного Крыма не находиться рядом с военными объектами.
Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению, однако успех операции во многом зависит от объема поставок вооружения Западом, заявил в интервью финскому изданию Yle президент Украины Владимир Зеленский.
Швеции известно о фотографиях российского специального судна, замеченного в районе взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" за четыре дня до инцидента. Об этом прокурор Швеции Матс Юнгквист, расследующий дело о взрывах на газопроводах, сообщил агентству AFP в пятницу, 28 апреля. Он не стал уточнять, какое значение снимки несут для расследования.
Ночью в субботу, 29 апреля, в Эстонии случилось второе за сутки трагическое ДТП, в котором также погибли два человека, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
В российских пропагандистских передачах на прошлой неделе доминировали две основные темы - предстоящее украинское контрнаступление и визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Латинской Америки. Как обычно, большие геополитические вопросы разбавлялись историями о трансгендерах и других сексуальных меньшинствах, которые якобы уже преобладают в западном публичном пространстве. Также с новой силой обсуждалось, что фашизм и русофобия захватили "коллективный Запад" и что Германия жаждет реванша за проигранную Вторую мировую войну.
Анаит Исаханова - бывшая модель и телезвезда, человек довольно публичный. Несколько лет назад жизнь преподнесла ей тяжелое испытание. Девушка узнала, что у нее лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы). К счастью, Анаит удалось победить этот недуг, но ее телекарьера была поставлена на паузу, а параллельно она продолжала писать песни и заниматься музыкой.
Всегда есть момент, когда хочется что-то посмотреть, но не знаешь, что именно. Популярные фильмы наскучили, любимые уже пересмотрены по много раз, а в новых уверенности нет. Именно для этого и создана данная подборка. Из десятка картин, которые вы, возможно, не видели, но которые могут вам очень понравиться.
Что происходит, когда человек на мгновение... умирает? Здесь будут три истории женщин из Латвии. Они пережили то, что называют клинической смертью - у двух из них этому есть медицинское подтверждение, а у одной врачи не сумели найти объяснение произошедшему. Ни одна из них не видела ангелов, которых на прошедшем недавно чемпионате Европы по тяжелой атлетике видела румынская спортсменка Андреа Котрута, потеряв сознание, - об этом она рассказала журналистам. Опыт, которым поделились три моих собеседницы, гораздо необычнее. Возможно, он даже пугает.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!