Видео ⟩ Сборная Латвии по баскетболу узнала своих соперников на Чемпионате мира

Сборная Латвии по баскетболу в подгруппе финального турнира мира по баскетболу встретится с баскетболистами Канады, Франции и Ливана, в субботу выяснилось в жеребьевке, которая прошла в столице Филиппин, Маниле.
Группа А: Филиппины, Италия, Доминикана и Ангола.
Группа B: Сербия, Пуэрто-Рико, Китай и Южный Судан.
Группа C: США, Греция, Новая Зеландия и Иордан.
Группа D: Литва, Черногория, Мексика и Египет.
Группа Е: Япония, Австралия, Германия и Финляндия.
Группа F: Словения, Венесуэла, Грузия и Кабо-Верде.
Группа G: Испания, Бразилия, Иран и Кот-д'Ивуар.
Группа H: Латвия, Канада, Франция и Ливан.
Чемпионат мира по баскетболу с 25 августа до 10 сентября пройдет в Индонезии, Японии и Филиппинах.
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