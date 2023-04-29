До сих пор airBaltic самолетами A220-300 перевезла уже около 11 260 000 пассажиров. В целом авиакомпания провела с ними более 130 000 полетов и налетала более 280 000 часов.

Фото: airBaltic получил очередной самолет Airbus A220-300

С мая 2020 года airBaltic все полеты совершает только самолетами Airbus A220-300. Это решение упрощает содержание флота, а также предоставляет дополнительные преимущества для эффективности самолетов.

Показатели деятельности Airbus A220-300 превысили ожидания авиакомпании, они показывают лучшую общую производительность, экономию горючего и удобства как для пассажиров, так и для работников. Самолет обеспечивает выдающийся полет с такими преимуществами для пассажиров, как широкие сиденья, большие окна, больше места для ручной клади, усовершенствованные удобства и другие улучшения.

Также самолет Airbus A220-300 намного тише и экологичнее своих аналогов.