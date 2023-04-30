Польша изымает здание школы при посольстве РФ в Варшаве

В Польше представители мэрии в сопровождении полицейских в субботу, 29 апреля, прибыли к зданию школы при посольстве России в Варшаве для исполнения решения об изъятии здания. Они потребовали от российского посольства открыть калитку перед школой, но, получив отказ, взломали ее и проникли в помещение. На ворота они повесили цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.