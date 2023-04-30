Речь по-латышски, хиты "нулевых" и Густаво: в Риге выступила "Каста"

29 апреля в Риге выступил запрещенный в России коллектив из Ростова-на-Дону "Каста". Кажется, последний раз в Риге парни были 5 лет назад, а точнее - в 2017 году. Напомним, что участники группы активно выражают свою антипутинскую и антивоенную позицию.

Группа образовалась в 1997 году. Лирика "Касты" всегда была острой, рассказывающей о социальных проблемах и неравенстве в обществе. Ростовские парни - Влади, Хамиль, Шым и Змей - с годами стали только смелее и острее в выражении своих мыслей.

Со сцены ночного клуба First они исполнили свои главные хиты, которых скопилось немало за более чем 20-летнюю историю группы.

Открыли свое выступление парни песней "Выходи гулять" из альбома "Об изъяне понятно". Это мощное высказывание против насилия. На сцене в этот момент можно было видеть кадры из не менее мощного клипа про сотрудника правоохранительных органов, который вместе с коллегами-спецназовцами разгоняет и задерживает людей на улицах, а затем жестоко их избивает и пытает. После он приходит домой и садится за стол вместе с семьей.

Видео: "Каста" в Риге

Когда трек и овации немного стихли, Шым обратился к публике: "Запрещенная в путинской России группа "Каста" приветствует вас".